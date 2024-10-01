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DAÜ-SEN, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü Kutlamaya Hazırlanıyor

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim emekçilerini onurlandırmak için 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlamaya hazırlanan DAÜ-SEN, etkinliklerini yeni dönemin açılışıyla birleştiriyor.
DAÜ-SEN, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü Kutlamaya Hazırlanıyor

1994 yılından bu yana dünya çapında kutlanan bu özel gün, bu yıl "eğitimcilerin sesine değer vermek" temasıyla vurgulanacak. DAÜ-SEN, üyesi olduğu Eğitim Enternasyonel ile birlikte bu temayı sahiplenerek, eğitimde nitelikli ve kamusal destek için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Nitelikli Kamusal Eğitim İçin Destek Kampanyası

DAÜ-SEN, bu yılki kutlamalarda Eğitim Enternasyonel’in yürüttüğü “Nitelikli Kamusal Eğitim İçin Daha Fazla Kamusal Destek” kampanyasına da destek veriyor. Eğitim Enternasyonel’in bu küresel kampanyası, dünya genelinde öğretmenlerin ve eğitimcilerin haklarını savunurken, kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim sistemi için kamu desteğinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. DAÜ-SEN, bu kampanya ile birlikte öğretmenlerin sesine daha fazla değer verilmesini ve eğitim alanındaki problemlerin çözülmesi için toplumsal bilincin yükseltilmesini hedefliyor.

4 Ekim’de Resepsiyonla Başlayacak

Kutlamalar kapsamında, 4 Ekim Cuma günü saat 15:00'te DAÜ-SEN LOCAL’de bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda, üyeler bir araya gelerek yeni dönemin açılışını birlikte kutlayacaklar. Etkinliğe Kurultay Akbay ve Retro Çalgıcıları’nın canlı performansı renk katacak. Eğitim emekçileri, bu güzel günün coşkusunu müzik eşliğinde paylaşma fırsatı bulacaklar.

DAÜ-SEN Yönetim Kurulu, tüm üyeleri bu özel etkinliğe katılmaya davet ederken, katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti. Eğitimciler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bu etkinlik, aynı zamanda nitelikli eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratmaya yönelik güçlü bir adım olacak.

Eğitimde Dayanışmanın Önemi Vurgulanıyor

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerin eğitimin temel taşı olduğu ve toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri oldukları gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. DAÜ-SEN, bu bilinçle düzenlediği etkinliklerde hem öğretmenlerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekecek hem de toplumsal dayanışmayı artıracak adımlar atmaya devam edecek.

DAÜ-SEN’in bu yılki Dünya Öğretmenler Günü kutlamaları, öğretmenlerin hakları ve nitelikli kamusal eğitim için verilen mücadelenin bir sembolü olarak, üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde geçirecekleri keyifli bir gün olacağa benziyor.

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