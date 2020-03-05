DAÜ-SEN Basın Açıklaması

-DAÜ-SEN, rektör seçimlerinde taraf olmayacaktır.
-DAÜ-SEN, tüm çevrelere uzlaşı, barış ve işbirliği çağrısında bulunuyor.
Sendikamız, DAÜ'de rektör seçim sürecinin devam ettiği bu dönemde tavrını kamuoyuyla
paylaşmak istemektedir.
Üniversite ve sendikamız, geçmişin cepheleşmelerinden büyük zarar görmüştür. Geçmişin
yaraları hala kanamaktadır. Artık rektörlüğü bir kavga, iktidar kazanma ve intikam alanı
görme geleneğinden tüm kesimler vazgeçmelidir. Rektörlüğe aday olanlar, seçimi kazananlar,
sendikalarımız artık uzlaşı ve işbirliği için çalışmalıdır. İstisnasız hepimizin barışa ihtiyacı
vardır. Çok ciddi krizin içinde bulunduğumuz bu dönemde iktidar kavgalarında taraf olmak
yerine hızlıca rektörümüzü seçip krizin çözümüne geçilmesini istiyoruz.
Sendikamız denetleme, disiplin ve yönetim kurullarıyla istişare ederek rektörlük seçimlerinde
tarafsız kalmaya karar vermiştir. Üyelerimiz ve tüm DAÜ personelinin seçeceği her rektörle
çalışacağız. Sendika bir adaydan yana taraf değildir ve taraf olmayacaktır. Bunu yapmayı
gerektirecek bir durum yoktur. Üniversiteyi yönetebilecek çok değerli adaylar vardır.
İstediğimiz, demokratik olgunluk içinde, kavgadan, kişisel hırslardan, zümrecilikten veya
partizanlıkdan uzak bir şekilde DAÜ'nün aydınlık geleceğini sağlamak için yol haritalarını
tartıştığımız ve en iyi adayı seçebileceğimiz bir süreç yaşamaktır. Sonrasında ise paydaşların
etkin katılımı ve desteğiyle içinde bulunduğumuz yeni koşullara uygun adımlar atılmalıdır. Bu
süreçlerin her noktasında çalışanların temsilcisi olan DAÜ-SEN, kurumun sağlıklı geleceği için,
kendi üzerine düşeni yapacaktır, sessiz kalmayacaktır, sinmeyecektir, popülizm
yapmayacaktır, sorumluluk alıp doğru adımların yanında olacaktır. Biz güçlü bir sendikayız. 36
yıllık geleneğimiz, ciddi kadrolarımız ve her konuda fikrimiz, projemiz vardır. Bizim için
önemli olan makamlarda kimlerin oturduğu değil onların DAÜ için ve toplum için yaptıkları ve
yapmadıklarıdır.
Tüm adaylara başarılar dileriz. Herkesle seçimden sonra çalışmaya hazırız. Seçilecek Rektöre
her türlü desteği vermeye hazırız. DAÜ varsa DAÜ-SEN vardır. DAÜ yoksa DAÜ-SEN de yoktur.
Rektörden sendikalara, VYK'dan siyasi partilere, çalışanlarımızdan öğrencilerimize kadar
birbirimize çok ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Güzel günleri hep birlikte getireceğiz.
DAÜ, bölüm başkanından dekana, yüksek okul müdüründen rektöre kadar herkesin seçimle
işbaşına geldiği, sivil toplumun örgütlü olduğu demokratik bir kurumdur. Bu haliyle de tüm
ülkeye örnektir. Bu demokrasiyi kuruma kazandıran da DAÜ-SEN'dir.
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