DAÜ-SEN Basın Açıklaması

-DAÜ-SEN, rektör seçimlerinde taraf olmayacaktır.

-DAÜ-SEN, tüm çevrelere uzlaşı, barış ve işbirliği çağrısında bulunuyor.

Sendikamız, DAÜ'de rektör seçim sürecinin devam ettiği bu dönemde tavrını kamuoyuyla

paylaşmak istemektedir.

Üniversite ve sendikamız, geçmişin cepheleşmelerinden büyük zarar görmüştür. Geçmişin

yaraları hala kanamaktadır. Artık rektörlüğü bir kavga, iktidar kazanma ve intikam alanı

görme geleneğinden tüm kesimler vazgeçmelidir. Rektörlüğe aday olanlar, seçimi kazananlar,

sendikalarımız artık uzlaşı ve işbirliği için çalışmalıdır. İstisnasız hepimizin barışa ihtiyacı

vardır. Çok ciddi krizin içinde bulunduğumuz bu dönemde iktidar kavgalarında taraf olmak

yerine hızlıca rektörümüzü seçip krizin çözümüne geçilmesini istiyoruz.

Sendikamız denetleme, disiplin ve yönetim kurullarıyla istişare ederek rektörlük seçimlerinde

tarafsız kalmaya karar vermiştir. Üyelerimiz ve tüm DAÜ personelinin seçeceği her rektörle

çalışacağız. Sendika bir adaydan yana taraf değildir ve taraf olmayacaktır. Bunu yapmayı

gerektirecek bir durum yoktur. Üniversiteyi yönetebilecek çok değerli adaylar vardır.

İstediğimiz, demokratik olgunluk içinde, kavgadan, kişisel hırslardan, zümrecilikten veya

partizanlıkdan uzak bir şekilde DAÜ'nün aydınlık geleceğini sağlamak için yol haritalarını

tartıştığımız ve en iyi adayı seçebileceğimiz bir süreç yaşamaktır. Sonrasında ise paydaşların

etkin katılımı ve desteğiyle içinde bulunduğumuz yeni koşullara uygun adımlar atılmalıdır. Bu

süreçlerin her noktasında çalışanların temsilcisi olan DAÜ-SEN, kurumun sağlıklı geleceği için,

kendi üzerine düşeni yapacaktır, sessiz kalmayacaktır, sinmeyecektir, popülizm

yapmayacaktır, sorumluluk alıp doğru adımların yanında olacaktır. Biz güçlü bir sendikayız. 36

yıllık geleneğimiz, ciddi kadrolarımız ve her konuda fikrimiz, projemiz vardır. Bizim için

önemli olan makamlarda kimlerin oturduğu değil onların DAÜ için ve toplum için yaptıkları ve

yapmadıklarıdır.

Tüm adaylara başarılar dileriz. Herkesle seçimden sonra çalışmaya hazırız. Seçilecek Rektöre

her türlü desteği vermeye hazırız. DAÜ varsa DAÜ-SEN vardır. DAÜ yoksa DAÜ-SEN de yoktur.

Rektörden sendikalara, VYK'dan siyasi partilere, çalışanlarımızdan öğrencilerimize kadar

birbirimize çok ihtiyacımız olan bir döneme giriyoruz. Güzel günleri hep birlikte getireceğiz.

DAÜ, bölüm başkanından dekana, yüksek okul müdüründen rektöre kadar herkesin seçimle

işbaşına geldiği, sivil toplumun örgütlü olduğu demokratik bir kurumdur. Bu haliyle de tüm

ülkeye örnektir. Bu demokrasiyi kuruma kazandıran da DAÜ-SEN'dir.