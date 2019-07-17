  • BIST 99.066
  • Altın 257,367
  • Dolar 5,7050
  • Euro 6,3974
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

DAÜ-SEN çalışanı, Dev-İş üyesi oldu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) tek çalışanı, Dev-İş’e bağlı Emek-İş’in üyesi oldu.
DAÜ-SEN çalışanı, Dev-İş üyesi oldu

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, sendika memurunun çalışma şartlarının, özlük haklarının güvenceye alınması amacıyla DAÜ-SEN ile Emek-İş arasında iş sözleşmesi imzalandı. 

İş sözleşmesi, iki sendika arasında ülkede imzalanan ilk olma özelliği de taşıyor. 

Konuyla ilgili olarak DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe yaptığı açıklamada, sendikasız, sendika çalışanı olmayacağını belirterek, işveren olarak sendikaların, kendi çalışanlarının da sendikalaşma hakkını güvence altına alması gerektiğini söyledi. 

Gökçe, uygar yaşamın, kurallar ve akitler çerçevesinde olabileceğini belirterek, “Sendikamız bu iş sözleşmesinin imzalanması girişiminin sahibidir. Senelerdir göz ardı edilen bu durumun bizlerin döneminde ele alınıp düzeltilmesi nedeniyle mutluyuz. Bunun tüm sendikalara örnek olmasını diliyoruz” dedi. 

Emek-İş Başkanı Koral Aşam da, tüm emekçilerin sendikal güvence altında olması ilkesinden hareketle, sınıf dayanışması içerisinde kardeş sendika DAÜ-SEN çatısı altında görev yapan personelin ekonomik, özlük ve demokratik haklarının işvereninden bağımsız bir sözleşme ile güvence altına alındığını söyledi. 

Aşam, “DAÜ-SEN yönetim ve yürütme kurulunu dayanışmasından ötürü kutluyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
  • DAÜ-SEN çalışanı, Dev-İş üyesi oldu17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
  • Sessiz sedasız telefona %100 zam yapıldı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
  • Tatar: Türkiye çıkarlarımız için gerekli adımı attı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
  • Sol Hareket: Tüm taraflar zararlı çıkacak17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
  • Doğu Akdeniz’de sondaj restleşmesi sürüyor, adada çıkmaz büyüyor16 Temmuz 2019 Salı 22:08
  • Denktaş'tan siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine açık çağrı: "Ortak metnimizi hazırlayalım"16 Temmuz 2019 Salı 22:06
  • Saner'den Rum tarafına eleştiri: "Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe"16 Temmuz 2019 Salı 21:46
  • Akıncı'dan Hidrakarbonlar ile ilgili açıklama16 Temmuz 2019 Salı 19:17
  • CTP: Çatışmadan iki toplum ve tüm taraflar zararlı çıkacak16 Temmuz 2019 Salı 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti