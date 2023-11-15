DAÜ-SEN: DAÜ'de bütçe açığı 2024'de 1 Milyar TL!

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ adlı programa konuk oldu.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“HÜKÜMET DAÜ’YE REKABET EDEBİLME KOŞULLARI SUNMALI”

Hükümetin DAÜ’ye rekabet edebilme koşullarını sunması gerektiğine dikkat çeken Hoşkara, “Diğer üniversiteler yıllarca çalışan maaşlarını asgari ücretten beyan etti. Buna yönelik hiçbir adım da atılmadı. Diğer taraftan da tam maaş beyan eden DAÜ’den bütün vergi istendi. Bu kabul edilemez” dedi.

Hoşkara, hükümetin DAÜ bütçesine 4 yıllık program dahilinde vergi yükümlülüğe kadar destek koyması gerektiğine işaret ederek, “200’li yıllardan 2014’e kadar bu böyleydi. Sonradan bu rakam küçüldü” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET ÜNİVERSİTEYİ SADECE ÖĞRENCİ SAYISI ÜZERİNDEN OKUYOR”

Hükümetin üniversiteyi sadece öğrenci sayısı üzerinden okuduğunu dile getiren Hoşkara, “Bu yapıda kazanan toplum olmuyor. Gerçek amaca hizmet edilmezse sektörün yaşaması da mümkün olmuyor” diye konuştu.

Hoşkara, DAÜ’deki gelir azalmasının nedenlerden birinin ‘kötü yönetim’ olduğuna vurgu yaparak, “DAÜ’nün öğrenci gelirleri azaldı, geçen dönem tanıtım ofisi sıfırlandı. Piyasadan kayboldu. Üçüncü ülkeden gelen üniversiteler DAÜ’nün varlığını unuttu” açıklamasında bulundu.

“DAÜ’DE GELİRLERİN 4 YIL İÇERİSİNDE BUGÜNKÜ GELİRLERİN 20 MİLYON DOLAR ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKİYOR”

DAÜ’nün gelirinin önümüzdeki 4 yıl içerisinde bugünkü gelirlerin 20 milyon Dolar üzerine çıkması gerektiğine dikkat çeken Hoşkara, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bunun için de önümüzdeki iki yılı sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz lazım. Bu krizin aşılabilmesi için de DAÜ’nün boca ihtiyacı var. Çalışanlar olarak yasal faiziyle ihtiyaç duyulan borcun yarısını verebiliriz. Çalışana olan borç 8 yıllık bir programda da geri ödenebilir. Borcun diğer yarısı da devlet kefaletiyle olabilir.”

“DAÜ’DE 2024 YILI İÇİN 1 MİLYAR TL’LİK BİR AÇIK VAR”

Hoşkara, DAÜ’de 2024 yılı için 1 milyar TL’lik bir açık olduğunu söyleyerek, “Bunun 350 milyon TL’si vergi borcudur. Bu açığın hemen kapatılması gerekiyor” diye konuştu. DAÜ’deki mali krizin aşılabilmesi için yumuşak bir geçişe ihtiyaç olduğu belirten Hoşkara, “Bu sorun bir anda değil, küçük küçük büyüdü” diye konuştu.

“DAÜ İDARİ VE MALİ AÇIDAN ÖZERK BİR NOKTAYA ULAŞMALI”

DAÜ’nün idari ve mali açıdan özerk bir noktaya ulaşması gerektiğini söyleyerek, “Devlet nitelik açısından da teşvik edici olmalı” ifadelerini kullandı.

DAÜ’nün daha önceki yıllarda da krizler yaşadığına dikkat çeken Hoşkara, “Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün Türkiye’den gelen öğrencilerin üniversiteye ödediği ortalama fiyat bin Dolar. Bir kreşe bile 140-150 bin TL’ler ödeniyor” dedi.