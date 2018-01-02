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DAÜ-SEN: “DAÜ’deki döner partilerini kaçırmayın!”

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DAÜ-SEN: “DAÜ’deki döner partilerini kaçırmayın!”
DAÜ-SEN: "DAÜ Çalışanları, Sevgili Halkımız ve bütün adaylara açık davet: DAÜ’deki döner partilerini kaçırmayın!"

DAÜ-SEN'den yapılan açıklama şöyle:

"Aldığımız bilgiye göre bugün (2 Ocak 2018) tarihinde Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın İlker Edip DAÜ yönetsel ve işçi personeli için bir döner partisi düzenlemiştir. Öğrendiğimize göre bu döner partisine sadece bir siyasi partinin bazı adayları katılmıştır. 
 
Öncelikle bir noktayı belirtelim. Sayın Edip’in adaylarla DAÜ’lüleri birleştirmek için yaptığı girişim gayet yerindedir.  Ancak sanırız organizasyonda bazı eksiklikler oldu ki döner partisine sadece bir partinin bazı adayları katılmış. Bunda yönetsel ve işçi personele yapılan davetin yazılı değil de birim ve idare amirlerine edilen telefonlarla ya da bazı müdürler tarafından birimlere yapılan ziyaretlerde sözlü olarak yapılması da etkili olmuştur diye düşünmekteyiz. Davetin diğer partilerin adaylarına ulaşmamasında da yine bu telefon ve sözlü davetlerin etkisiz kalmasının sorumlu olduğunu düşünüyoruz. DAÜ’de çalışan işçi ve yönetsel personel ile adayları bir araya getirmek için yapılan etkinliklerin yararlı olduğunu düşündüğümüzden dolayı, DAÜ-SEN olarak bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Her ne kadar döner partisi masraflarını karşılayamasak da organizasyon eksikliği olarak gördüğümüz yazılı davet işini biz üstlenebiliriz. Hem böylece bazı müdürlerimiz de kapı kapı gezmekten kurtulurlar. Öğrendiğimize göre bu döner partisi yarın da (3 Ocak 2018) tekrarlanacak. Bütün DAÜ’lüleri, halkımızı ve bütün adayları seçmenle buluşmak üzere DAÜ Kampüsünde, VYK Başkanı Sayın İlker Edip tarafından verilecek olan döner partisine davet ediyoruz.  Bu fırsatı kaçırmayın; döner yiyin, dostlarınızla sohbet edin, değişik partilerin adaylarıyla tanışın. Hepinizi bekliyoruz, biz de orada olacağız! 

DAÜ-SEN

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