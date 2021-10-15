  • BIST 1.412,160
  • Altın 528,25
  • Dolar 9,1950
  • Euro 10,6500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

DAÜ-SEN: DAÜ'ye teamül dışı atama yanlıştır!

» »
DAÜ-SEN: DAÜ'ye teamül dışı atama yanlıştır!
DAÜ-SEN: DAÜ'ye teamül dışı atama yanlıştır!

İşte açıklama;

Uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü, dünyaca tanınmış üniversitelerinin rektörleri Doğu Akdeniz Vakıf Yöneticiler Kurulu'na atanmaktaydı. Bunun itibar yanında bir başka amacı da üniversitemiz ile bu saygın üniversitelerin ortak program ve projelerinin daha kolay yürütülmesinin, akademik personel değişiminin, bilgi paylaşımının sağlanmasıdır.

 

KKTC Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a yaptığı öneride geleneksel olarak Türkiye'den atanan iki makamın birine Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı yardımcısının atanmasını istemektedir. Her şeyden önce bu teamüllere aykırıdır. Teamüller gerekçeye ve ihtiyaca dayanmaktaktadır, üniversitemizi güçlendirecek niteliktedir. Peki böyle bir atamanın amacı ve karşılayacağı ihtiyaç nedir? Bu atamanın siyasi bir müdahale olarak görülecek olması hem atananı, hem de kurumları müşkül duruma düşürecektir.

 

Atama müdahale midir? Evet, öyledir. Türkiye'nin, siyasi atama olan bir yöneticisinin kurumumuza yönetici olması üniversitemize katkı dışında bir siyasi beklentiyi akla getirmektedir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Atamaların akademik pozisyonlardan siyasi pozisyona kayması kendi kendini yönetebilme hedefine de aykırıdır. Bu adım kurumu ileriye değil geriye götürecektir. Üniversitelerin böyle tartışmalara çekilmesi çok ciddi bir hatadır. Toplumdaki siyasi ve psikolojik gerginliğin, ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı bir dönemde böylesi cepheleştirici adımlar olabildiğince zararlıdır.


 

İki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeden, konuya taraf kişilerin ve kurumların itibarı zedelenmeden söz konusu önerinin geri çekilmesini veya Cumhurbaşkanınca imzalanmamasını talep ediyoruz.

 

DAÜ-SEN

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası: KKTC Meclisi Hemşirelere Borçludur ve Bu Boyunlarının Borcudur15 Ekim 2021 Cuma 11:07
  • Cumhurbaşkanı Tatar Basketbol Federasyonu Yetkililerini Kabul Etti15 Ekim 2021 Cuma 11:06
  • Meclis toplanamadı15 Ekim 2021 Cuma 10:52
  • İskele ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi!15 Ekim 2021 Cuma 10:30
  • Hükümet istifa etti, atamalar devam ediyor15 Ekim 2021 Cuma 10:18
  • Merkezi Cezaevi'nde 16 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 50'ye yükseldi15 Ekim 2021 Cuma 09:28
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?15 Ekim 2021 Cuma 08:47
  • Saner: Yaptıklarım Ortadadır15 Ekim 2021 Cuma 08:42
  • Taner Ulutaş'tan Taşlamalar15 Ekim 2021 Cuma 08:38
  • 17 yeni yurttaş daha15 Ekim 2021 Cuma 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti