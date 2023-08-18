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DAÜ-SEN: "​​​​​​​DEV-İŞ eski genel başkanı Mehmet Seyis bir üniversiteydi."

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"Kıbrıs Emek ve Demokrasi Mücadelesi Çok Büyük Bir Değerini Kaybetti"
DAÜ-SEN: "​​​​​​​DEV-İŞ eski genel başkanı Mehmet Seyis bir üniversiteydi."

İşte DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklama;

DEV-İŞ eski genel başkanı Mehmet Seyis bir üniversiteydi. Bu üniversiteden mezun olanlardanız. Kimimiz hukuktan, kimimiz felsefe bölümünden mezun olduk. Mehmet Seyis Üniversitesinde öğrendik emeğin ve demokrasinin hukuğunu ve bunu savunma yöntemlerini, dayanışmanın ne olduğunu, yoldaşlığın, birlikte mücadele ederken kardeş olmayı ondan öğrendik.

Mehmet Seyis, Kıbrıs Türk sendikal hareketinin en nitelikli, en bilgili, pratiği ile teorisi, sözü ile işi uyumlu mücadele insanlarındandı.

Sendikacı ve siyasetçi, yönetici, işçi ve vatandaş olarak hepimizin görevi Mehmet Seyis'e layık insanlar olmamız, yeni Mehmet Seyis'ler yetiştirmemizdir.

Dürüst, adalete ve demokrasiye inanmış, kendi kendini çok iyi yetiştirmiş büyük bir değerimizi kaybettik.

Ailesine ve DEV-İŞ'e, tüm sendikacılara, mücadele insanlarına ve toplumumuza başsağlığı dileriz.

Elveda Mehmet Abi! Seni kalbimize ve aklımıza gömdük.

DAÜ-SEN

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