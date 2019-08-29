DAÜ-SEN: El-Sen, halkın çıkarını savunuyor

Açıklamada şöyle denildi:

CTP-TDP-DP-HP Hükümeti, KIB-TEK’in ihtiyacı olan yatırıma izin verseydi bugün yatırım ciddi oranda geri dönmeye başlayacak ve elektrik ücretlerinin düşürülmesi için çalışmalara girilecekti. Geçmiş Hükümetin sermeye yanlısı tavrı bu hükümette de devam etmektedir.

Hükümetler hem KIB-TEK’in yatırım yapmasını engelliyorlar, hem de KIB-TEK’e borçlarını ödemiyorlar. Amaç bellidir: KIB-TEK batırılacak, parçalanacak ve verdiği hizmet özele devredilecektir.

Elektrik emekçilerinin sendikası EL-SEN ise hepimizin, tüm halkın çıkarını savunmaktadır. Bugün ileri teknolojiye sahip, hesap verebilir, yüzlerce milyon borcu tahsis eden, şeffaf bir KIB-TEK varsa, bugün elektrik kesintileri neredeyse tümden tarihe kavuştuysa, bunu kamunun çıkarını savunan EL-SEN’e borçluyuz. Şimdi EL-SEN her zaman olduğu gibi KIB-TEK’in borçlarının ödenmesi ve yatırım yapması için mücadele etmektedir. Böylesi bir tavır hem sendikacılık, hem de kamusal değerlerin korunması mücadelesi açısından takdir edilmelidir.

EL-SEN’in akılcı, makul, toplumcu taleplerinin yanındayız. Ucuz elektrik, kamu yararına KIB-TEK için tüm yurtsever güçleri EL-SEN’le dayanışmaya davet ederiz.

Hükümet vakit kaybetmeden KIB-TEK’in yatırım yapmasına izin vermeli ve kamunun borçlarını ödemelidir.