DAÜ-SEN: "Geçersiz Oyu Geçerli Sayarak Siyasi Kirlilik Temizlenmez"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimlerinde yaşanan sürece sert eleştiriler yönelterek, Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) sorumlu tuttu. DAÜ-SEN, UBP’nin kendi yarattığı sistemin esiri olduğunu ve toplumda yaygınlaşan bireysel çıkar anlayışının siyasi partileri de etkilediğini belirtti. Açıklamada, hukukun üstünlüğüne aykırı yöntemlerle meclis başkanlığı seçimlerinin yapıldığı vurgulanarak, "Geçersiz oyları geçerli ilan ederek yaşanan siyasi kirliliği temizlemek mümkün değildir" denildi.

"UBP, Yaratıcısı Olduğu Sistemin Kurbanı Oldu"

DAÜ-SEN, milletvekillerinin karma oyla seçilmesinin, partiye bağlılık yerine bireysel çıkarları ön plana çıkardığını ifade etti. UBP’nin içindeki bazı milletvekillerinin, parti iradesine rağmen kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığı, bunun da parti içi bir kargaşa yarattığı dile getirildi. DAÜ-SEN’e göre, Başbakan ve UBP Başkanı’nın Ana Muhalefet Partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile iş birliği yaparak krizi çözme olanağı varken, bunun yerine hukukun çiğnendiği bir yöntem seçildi.

“Hukukun Üstünlüğü Yok Sayılıyor”

Sendika, kamusal yatırımların yetersiz olduğu, sosyal adaletsizliklerin derinleştiği bir dönemde hukukun üstünlüğünün meclis çatısı altında bile göz ardı edilmesinin ülkeye zarar verdiğini belirtti. Açıklamada, yaşanan siyasi yozlaşmanın ve sorunların çözümünün, hukukun dışına çıkarak değil, hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak mümkün olabileceği vurgulandı.

Temiz Siyaset Çağrısı

DAÜ-SEN, açıklamasında tüm milletvekillerini demokrasiye, sosyal adalete ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet etti. Sendika, Meclis’in bireysel menfaatlerin ve siyaseti kirleten unsurların etkisinden kurtulması gerektiğini ifade ederek, "Hukuk dışı yollara başvurmak yerine, meclisi bireysel menfaatlerin peşinden koşanlardan ve siyaseti kirletenlerden arındırınız" çağrısında bulundu.

DAÜ-SEN’in açıklaması, ülkede temiz siyaset arayışının güçlenmesi gerektiğine işaret ederken, hukuk devleti ilkesinin ve demokrasi değerlerinin korunmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.