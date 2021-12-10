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DAÜ-SEN Genel Sekreteri Hamit Caner CTP'den aday adayı

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"insanların etnik kökenine, dinine, diline, cinsiyetine, cinsel kimliğine veya yönelimine bakmaksızın hakkını sonuna kadar savunan, sağ duyulu, 5 yaşındaki çocukla da bir sokak köpeğiyle de dost, akademisyenle iyi bir meslektaş, emekçiyle yoldaş kalmaya"
DAÜ-SEN Genel Sekreteri Hamit Caner CTP'den aday adayı

İşte açıklama;

Dünyaları değiştirme sözü vermiyorum. Bu yaşıma kadar nasıl bir insan olduysam öyle kalma sözü veriyorum. Yalan söylemeyen, halkın içinden, insanların etnik kökenine, dinine, diline, cinsiyetine, cinsel kimliğine veya yönelimine bakmaksızın hakkını sonuna kadar savunan, sağ duyulu, 5 yaşındaki çocukla da bir sokak köpeğiyle de dost, akademisyenle iyi bir meslektaş, emekçiyle yoldaş kalmaya devam edeceğim.

Üreteceğim, paylaşacağım ve mücadele edeceğim. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi hakir görmeden, kimseyi küçümsemeden ve asla unutmadan…

Söylenmeyenleri söylemek, halkın sesi olmak, elimden gelenin en iyisini yapmak, her şart altında dayanışmayı ön plana çıkarmak, haktan ve adaletten taviz vermemek için üyesi olmaktan her daim onur ve gurur duyduğum Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden aday adayıyım.

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