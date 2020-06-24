DAÜ-SEN Gökçe ile devam

18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ-SEN’in 37. Olağan Genel Kurulu sendikamızı yaklaşık bir yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir.
Sendikamızın yetkili kurulları toplanarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir.
DAÜ-SEN
YÖNETİM ve YÜRÜTME KURULU
1. Ulaş Gökçe-Başkan
2. Hamit Caner-Genel Sekreter
3. Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
4. Ali Katırcıoğlu-Özlük Hakları Sekreteri
5. Burak Ali Çiçek-Örgütlenme Sekreteri
6. Ercan Hoşkara-Dış İlişkiler Sekreteri
7. Esen Uygaroğlu-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
8. Aslı Gönenç-Yönetim Kurulu Üyesi
9. Ali Sıdkı Ağazade-Yönetim Kurulu üyesi
10. Berfu Çerçi Öngün-Yönetim Kurulu üyesi
11. Bengi Sonyel-Yönetim Kurulu üyesi
12. Murat Özdenefe-Yönetim Kurulu üyesi
13. Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu üyesi
14. Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu üyesi
15. Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu üyesi
16. Berkiye Kırmızıgil-Yönetim Kurulu üyesi
17. Cemaliye Soğancı-Yönetim Kurulu üyesi
18. Hasan Oylum-Yönetim Kurulu üyesi
19. Hatice Hasipoğlu-Yönetim Kurulu üyesi
20. Omar Mustafa-Yönetim Kurulu üyesi
21. Kağan Günçe-Yönetim Kurulu üyesi
DENETLEME KURULU
1. Nazan Doğruer-Başkan
2. Banu Lama-Raportör
3. Fezile Toker
4. Umut Türker
5. Sertan Kağan
DİSİPLİN KURULU
1. Hanife Aliefendioğlu-Başkan
2. Suzan Özdilek-Raportör
3. Cafer Kızılörs
4. Erkan Malkoç
5. Fikri Altıntaş
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