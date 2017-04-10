DAÜ-SEN: "İş cinayeti hiçbir mesleğin 'fıtratında' yoktur"

DAÜ kampüsü içerisinde yapımı süren AVM inşaatında geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen iş kazasıyla ilgili hükümete sert eleştiride bulunan DAÜ-SEN, yazılı açıklamada bulundu.

DAÜ-SEN, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği yazılı açıklamasında geçtiğimiz günlerde DAÜ kampüsü içerisinde yapımı süren AVM inşaatında çalışan Bangladeş uyruklu işçinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazasıyla ilgili hükümet yetkililerine sert eleştirilerde bulundu.

“Türkiye’de ne varsa burada da olacak iddianız gereği Türkiye’nin 2016 yılındaki iş cinayeti sayısı olan 1970 rakamını yakalamak mı hedefiniz?” diyen DAÜ-SEN yetkilileri, hükümetin “…ama” ile sonlanan açıklamalarından ziyade yaşanan kazaları önlemek için harekete geçmeye çağırdı.

DAÜ-SEN, “cevap verin” başlıklı açıklamasında hükümete “Bu inşaatlar ne pahasına yapılıyor? Burada çalışanları kim koruyor, iş güvenliğini kim sağlıyor? Dostlar alışverişte görsün misali keseceğiniz birkaç asgari ücretlik ceza açılan yaraları sarıyor mu?” şeklinde sorular yönelterek, cevap beklediklerini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde ardı arkası gelmeyen iş cinayetlerine bir yenisi eklendi ve bir gelecek kurma umuduyla Bangladeş’ten Kuzey Kıbrıs’a gelen bir emekçi DAÜ Kampüsü içindeki AVM inşaatındaki kazada ağır yaralandı. Şimdi yine bildik açıklamalar yapılacak, geçmiş olsun dilekleri birbirini izleyecek ve iş kazası kurbanı daha sonra “kaderiyle” baş başa bırakılacak. Ama artık hepimizin anlaması ve anlamak istemeyenlere de ısrarla anlatması gereken bir şey var: Yok olup giden, yarım kalan Kıbrıslı da olsa yabancı da olsa bir insandır; bir annedir, babadır, kardeştir, arkadaştır, bir yaşamdır; bilançolarınızdaki bir rakam ya da yarım yamalak tuttuğunuz istatistiklerinizde bir veri değil! Burada suçlanacak olan da karın tokluğuna çalıştırılan, emeği göz göre göre sömürülen emekçi arkadaşlarımız değildir. Sorumlular güvenli iş ortamı sağlamayan, çalışanları iş güvenliği konusunda eğitmeyen, maliyetlerini düşürmekten başka bir şey düşünmeyen işverenler ve var olan yasal düzenlemeleri bile uygulamaktan aciz hükümetlerdir! Hiçbir iş cinayeti hiçbir mesleğin “fıtratında” yoktur. İnsan odaklı bir sistemin kurulması ve uygulanmasıyla da tamamıyla önlenemese de bu kazalar (!) asgari düzeye indirilebilirler.

“Ama yasaları uygularsak bütün inşaatlar mühürlenir” diyen Bakan başta olmak üzere bu ülkeyi yönetme iddiasında olanların artık cevap vermesi gerekiyor: Bu inşaatlar ne pahasına yapılıyor? Burada çalışanları kim koruyor, iş güvenliğini kim sağlıyor? Dostlar alışverişte görsün misali keseceğiniz birkaç asgari ücretlik ceza açılan yaraları sarıyor mu? Bu ürkütücü vurdumduymazlık ne zaman bitecek, bu önlenemeyen kar hırsı ne zaman kontrol altına alınacak? Yoksa “Türkiye’de ne varsa burada da olacak” iddianız gereği Türkiye’nin 2016 yılındaki iş cinayeti sayısı olan 1970 rakamını yakalamak mı hedefiniz?

Yapılacak işlem çok basittir, tabii ki niyet varsa: İşçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak sistemi, işyeri cinayetlerini önleyecek tedbirleri, çalışanların tedavi ve rehabilitasyonları için gerekli fonları da içine alacak şekilde oluşturun ve işyeri cinayetleri için belirlenmiş komik cezaları caydırıcı seviyeye getirin. Demeçlerinizi, “...ama” ile biten bahanelerinizi kendinize saklayın ve bu cinayetleri önlemek için harekete geçin; HEMEN ŞİMDİ!