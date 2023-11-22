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DAÜ-SEN: İSİAS suçluları bilinçli taksir değil olası kast ile yargılanmalıdır!

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Son gelişmeler ışığında İsias Katliamı'na yol açanların bilinçli taksir suçundan yargılanacağını öğrendik.
DAÜ-SEN: İSİAS suçluları bilinçli taksir değil olası kast ile yargılanmalıdır!

En değerlilerimizi 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman İsias'ta kaybettik. Meslektaşlarımızı, velilerimizi, güzel ve yetenekli gençlerimizi, üyelerimiz ve arkadaşlarımızın çocuklarını kaybettik. Son gelişmeler ışığında İsias Katliamı'na yol açanların bilinçli taksir suçundan yargılanacağını öğrendik.

 

Bir kum yığını gibi yıkılan, taşıyıcı kolonları kesilen, mimarlık ve mühendislik bilimlerinin tüm temel ilkelerine aykırı, makyajla süslenen bu bina bir ihmal değildir. Bu sadece para için yapılan olası sonuçları önceden bilinen ve olası kast içeren bir iştir. İsias katilleri olası sonuçları açık ve net olan uygulamalar gerçekleştirmişlerdir. Olası bir depremde otel sakinlerinin ölebileceğini, olasılıkları öngörmemeleri mümkün değildi. Yani ortada bir kasıt vardır. Bu kasıt ise bedelsiz kalmamalıdır.

 

İsias'ın açtığı yara hiç kapanmayacak. Aileler ve tüm toplum bu acıyla yaşayacağız. Ancak katillerin basit bir ihmal davasından birkaç yıl sonra hapisten çıkmaları hepimizin daimi olarak o korkunç cenaze günlerinde yaşamamıza neden olacaktır. Katillerin bedel ödemesini istiyoruz. Kasıtlarının bedelini ödemelerini istiyoruz. Katillerin hak ettikleri gibi ömür boyu hapiste olmalarını istiyoruz. Bu davanın bir emsal dava olmasını ve deprem suçlularının en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan sonra yapılacak binalarda bilime ve hukuka göre hareket edilmesini; olası depremlerde başka masum insanların ve çocukların ölmemesini istiyoruz.

 

Bu nedenle tüm toplumun ortak talebine biz de katılıyoruz: Katiller, olası kast ile yargılanmalıdır!

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