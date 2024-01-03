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DAÜ-SEN: Kalbimiz ve Aklımız Adıyaman'da

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Daü-Sen bugün Adıyaman'da başlayan İSİAS davası ile ilgili açıklama yaptı.
DAÜ-SEN: Kalbimiz ve Aklımız Adıyaman'da

İşte açıklama;

Adıyaman İsias Otel'de meydana gelen katliamın davası (duruşması) başlıyor. Çocuklarımız, anne ve babalar, öğretmen meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız birkaç paragözün bilimi ve aklı reddetmesi yüzünden bugün hayatta yoklar. Bir kaza değildi ölmelerinin nedeni.

 

Bugünlerde Japonya'da yaşananlar bilimin nasıl hayat kurtardığını bir kez daha gösterdi. Adıyaman'da bilinçli olarak mimarlık ve mühendislik bilimlerine aykırı olarak bir bina yaratıldı ve insanlarımız öldü. Ne için böylesi bir bina yaratıldı? Daha fazla para, daha fazla kâr için. İşte tam bu nedenle Adıyaman'da davanın temeli olası kasttır. Acıları bitirmenin hiçbir yolu yoktur. Ancak Adıyaman'da davanın olası kasıt zemininde ilerlemesi ve adaletin erken bir zamanda ve tam olarak tecelli etmesi acılı ailelere ve topluma biraz olsun huzur getirecektir.

 

Kalbimiz ve aklımız Adıyaman'dadır. Adalet yerini bulana kadar orada olacaktır.

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