DAÜ-SEN: Kişmir'e yapılan devlet eliyle orantısız güç kullanmak, "Bu davanın amacı korku salmaktır."

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in yazmış olduğu bir köşe yazısı nedeniyle aleyhine ağır cezada açılmış olan dava, özgürce görüş belirten gazetecileri susturmaya yöneliktir.

Bu dava basit bir hakaret davası olarak görülemez. Devlet gücü kullanılarak bir gazeteci yazmış olduğu siyasi eleştiri içerikli bir köşe yazısı nedeniyle 10 yıl hapis talebi ile yargılanıyorsa, burada yazının içeriğinde bir hakaret olup olmadığını tartışmak tamamen anlamını yitiren bir olgu olur. Bu davanın amacı korku salmaktır.

Bu davanın amacı korku ortamı yaratarak basındaki ve hatta toplumdaki özgür ifade ortamını ortadan kaldırmaktır.

DAÜ-SEN olarak bu orantısız güç içeren dava girişimini toplumun temel değerlerine bir saldırı olarak gördüğümüzü ve bu bağlamda, Bu Memleket Bizim Platformu ile beraber Gazeteci Ali Kişmir’in bu davada yanında olacağımızı belirtiriz.

Bu davada savunulacak olan Ali Kişmir değil, Kıbrıs Türk Toplumunun özgür ifade ortamının devamıdır.