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DAÜ-SEN: Korku Düzeni Kurulmasına İzin Veremeyiz

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DAÜ-SEN Açıklama yayınladı.
DAÜ-SEN: Korku Düzeni Kurulmasına İzin Veremeyiz

DAÜ-SEN Açıklama yayınladı. İşte DAÜ-SEN'in açıklaması;

Eski başkanımız ve üyemiz Hasan Ulaş Altıok demokratik ve çağdaş ülkelerde kesinlikle suç sayılamayacak bir gerekçe ile ilgili yargılanıyor. Burada konu sadece Hasan Ulaş Altıok ile ilgili değildir. Konu aynı zamanda özgürlüklerimizle ve yargı bağımsızlığımızla da ilgilidir. Bu bağlamda son zamanlarda giderek artan bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılarla bir korku düzeni kurulmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz.

 

İddia edildiği gibi bir suçun işlenmediği son derece açık ve net olmasına rağmen polis ve savcılık tarafindan Hasan Ulaş Altıok’un mahkemeye sevk edilmesi kasıtlı bir korkutma, yıldırma çabasıdır. Hasan Ulaş Altıok’un yurtsever ve bu çarpık düzene muhalif görüşleri birilerini rahatsız etmiş olabilir, ancak bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için gösterilen bu utanç verici çaba sonuç vermeyecektir.

 

Hasan Ulaş Altıok'a yapılan bu saldırıya karşı duracağız, onun yanında olacağız. Bu topraklarda insanların korku ile susturulmasına izin vermeyeceğiz.

 

DAÜ-SEN

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