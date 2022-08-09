DAÜ-SEN: Öğretmeni Yok Sayarak Topluma ve Eğitime Hizmet Edemezsiniz

Yasa değişikliklerinin başarılı bir şekilde hayat bulup olumlu sonuçlar verebilmesi için süreçlere paydaşların etkin katılımı son derece önemli bir temel değerdir. Paydaşların birlikte uyumlu hareketi bir çok alanda verimliliği ve üretkenliği artıran en önemli unsurlardan biridir.

Son dönemde Milli Eğitim bakanlığının öğretmenleri yok sayarak yapmaya çalıştığı yasal değişikliklerle olumlu sonuç alması mümkün değildir. En önemli paydaşlardan biri olan öğretmenlerin yok sayılması sadece çatışma ve gerginliğe yol açacaktır. Nitekim son bir haftadır böyle bir tabloya şahit oluyoruz.

Özellikle, Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığını tehlikeye atacak maddeler de içeren öğretmenler değişiklik yasa tasarısı ile ilgili çalışmanın, sağlıklı bir süreç işletebilmek için bir an önce durdurularak, tüm paydaşların katkılarıyla, katılımcı bir anlayışla yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu süreçte yaşanan eylemler nedeniyle ister polisin kendi iradesiyle isterse bakanlığın veya başka güç odaklarının şikayetleri ile öğretmenlerin saatlerini, günlerini, yıllarca mahkemelerde geçirmesine sebep olmak ise Sayın Milli Eğitim Bakanlığı’nın iddia ettiği verimlilik çalışmasına en büyük darbe olacaktır. Bakanlığa ve hükümete düşen görev çatışma ortamını körüklemek değil, iş barışını sağlamak için talep edilen diyalog sürecine olumlu cevap verip, sağlıklı bir süreç yürütmek olmalıdır.

DAÜ-SEN olarak eğitim alanındaki tüm sorunların katılımcı bir anlayışla ele alınması ve istişare edilmesi talebiyle eylem yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın duruşunu destekliyor ve mücadelerini selamlıyoruz. Bu bağlamda Sayın Bakan Çavuşoğlu ve Sayın Başbakan Üstel'i de çatışma değil uzlaşı arayacakları yeni bir süreç başlatmaya davet ediyoruz.