DAÜ-SEN: Rektör Aykut Hocanın'ı istifaya davet etti!

İşte DAÜ-SEN'in yaptığı açıklama;

Rektör Hemen İstifa Etmelidir!

Değerli Meslektaşlar,

Üniversite’de, görev süresi içerisinde dolar olarak bütçe açığını 6 katına çıkaran, kasadaki 15 milyon doları sıfırlayıp, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını yapılamaz noktaya getiren Rektör Sayın Aykut Hocanın, bugün başarısızlıklarına bir yenisini daha eklemiştir.

Tüm kamu ve kamu kuruluşu çalışanları bugün maaşlarını hayat pahalılığı ile beraber tam ve eksiksiz alırken, maalesef herhangi bir çözüm planı ve uzlaşı ortaya konmadan DAÜ çalışanları hayat pahalılığı alamamıştır. Bunun yanında bir çok çalışan sözleşmesi yenilenmeyecek ve işini kaybedecek diye endişe içindedir. Bu durumun en büyük sorumlusu Sayın Rektör Aykut Hocanın’dır. Ancak Rektörün başarısızlıklarına sessiz kalarak destek olanlar da bu sorumluluğu paylaşmaktadır.

Aykut Hocanın’ın başarısızlığı ve bu başarısızlığa ortak olanlar yüzünden maalesef çalışan bugün bedel ödemektedir. Bu bedelin en büyük sorumlusu olan Rektör hemen istifa etmelidir.

Rektörün istifa etmemesi durumunda Senato daha fazla gecikmeksizin Rektörün görevden alınmasını VYK’ya önermelidir. Demokratik süreçlerin denetim bacağı çalıştırılmalıdır.

Sonuçta gelinen aşamada Üniversite’de yerleşmiş demokratik teamüller tamamen devre dışı kalma tehditi altındadır. Bundan sonraki süreçte makamını dolduramayanlar, gelecek talimatları hayata geçirmekle mükellef olacaklardır.

Senatörler, ÜYK, VYK görevlerini yapmayarak mevcut tablonun sorumluluğunu da paylaşmış oldular. Senato görevini yerine getirmeyen, üniversiteyi devre dışı bırakan, talimatla yönetilmeye yol açan Rektör’ü görevden almalıdır. Başka çare, gidilecek başka yol kalmamıştır. Üniversitenin tüm unsurlarıyla devreye girmesi için önce ciddiyetini kaybetmemiş bir rektörlüğün göreve gelmesi ve Senato’nun gidişatı tümden devralması gerekmektedir.

Aksi durumda üniversite fiilen ve esasen bir kayyum dönemine girecektir.

Sendikamızın amacı çalışanların özlük haklarını olabildiğince koruyarak üniversiteyi rekabet edebilir, idari sorunlarından arınmış, mali sorunlarını aşmış, yatırım yapabilecek hale getirmektir. Çalışanların çıkarı tam olarak bundadır. Çünkü işimizi koruyabilmemizin yolu budur. Bu üniversiteyi bize emanet eden topluma borcumuz da budur. Bu amaçla üniversitenin yaşaması için sendikacı ve emekçi olarak hepimiz her türlü fedakarlığı yapmalıyız. Ancak başarısızlıkları ile çalışanların bedel ödemesine sebebiyet veren yönetciler kendileri de başarısızlıklarının bedelini ödemelidir.

Bir kez daha herkesi yetki, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.

DAÜ-SEN