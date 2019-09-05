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DAÜ-SEN rektör değişimi konusunu değerlendirdi; Sendikamız her makamın seçimle görevlendirilmesini savunur

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) üniversitede rektör değişiminin gündeme geldiğini, sendikanın her makamın seçimle görevlendirilmesi görüşünde olduğunu belirtti.
DAÜ-SEN rektör değişimi konusunu değerlendirdi; Sendikamız her makamın seçimle görevlendirilmesini savunur

Açıklamada, “Bilindiği gibi bir süredir hem ülke, hem de üniversite kamuoyunda DAÜ’de rektör değişimi gündeme gelmektedir. Sendikamız bu konudaki görüşlerini Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) iletmiştir. Sendikamız her makamın seçimle görevlendirilmesini savunur” denildi.

Sendikanın DAÜ’de yerleşmiş demokratik teamüllere ve yasal mevzuata aykırı girişimlere karşı olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, DAÜ kamuoyu, vicdanını zedeleyen ve iç huzuru bozan anti-demokratik bir girişimi kabul etmez. DAÜ’de geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalıdır. Siyaset ve rektörlük hırslarına yenik düşüp, iktidar kavgalarıyla üniversiteyi krize sürüklememelidir” ifadeleri kullanıldı.

DAÜ-SEN’in, hiçbir kesimin yasal hak ve sorumluluklarına aykırı olmayacak çözümlerin bulunması görüşünde olduğu kaydedilen açıklamada, “Uygar insanlar olarak uzlaşı zemininde buluşmanın en doğru yöntem olduğu görüşündeyiz” denildi.

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