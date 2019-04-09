  • BIST 98.436
  • Altın 236,824
  • Dolar 5,6596
  • Euro 6,3765
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ-SEN: Rektör Osam iş barişini bozmak üzeredir

» »
DAÜ-Sen yayımladığı basın açıkmasıyla DAÜ Rektörü Necdet Osam 'ı eleştirdi.
DAÜ-SEN: Rektör Osam iş barişini bozmak üzeredir

DAÜ-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Uzun bir süreden beridir sendikamız, yarı zamanlı akademik personelin maaşlarına hayat pahalılığı artışının yansıması için mücadele etmektedir. Üniversitemizde tüm çalışanlara bu artış sağlanırken, emekleri sömürülen yarı zamanlı akademik personele bu asgari de olsa artış sağlanmamıştır.

Geçtiğimiz hafta yarı zamanlı akademik personelle yeni seçilen sendika yönetimi olarak görüşme gerçekleştirip sorunların çözümü amacıyla 5 Nisan 2019 tarihinde rektörlükten görüşme talebinde bulunduk. Önce çok yoğun olduğunu söyleyen ve bir hafta sonrasına randevu veren rektör, şahsen yaptığımız ve durumun acil olduğunu anlatan telefon görüşmesinin ardından bizlerle ofisinde görüşmüştür.

 

Bu görüşmede rektör üniversite bütçesi konusunda ne kadar dikkatli ve tasarruflu olduğunu anlatarak yarı zamanlı akademik personele herhangi bir artış yapmayı düşünmediklerini belirtmiştir. Sendikamız ise cevaben üniversitede Necdet Osam yönetiminde ciddi bir idari kriz yaşandığını, tasarrufun tam aksi bir yönetim anlayışının mevcut olduğunu belirterek yarı zamanlı akademik personelin çalıştırılmasının üniversiteye ciddi anlamda tasarruf sağladığını vurgulamıştır.

Sayın Rektörün yarı zamanlı akademik personelin üniversiteye maddi yük değil, maddi yükü hafifleten bir unsur olduğunu bilmemesi üniversitede işlerin hangi mali akılla yönetildiğini göstermektedir.

 

Bunun yanında Rektör Osam’la sağlıklı bir diyaloğun kurulması yönünde çok ciddi sorunlar olduğunu görmemiz bizi üzmüştür.

 

DAÜ Bütçesi ve DAÜ ölçeğinde çözülmesi çok kolay böylesi bir sorunda dahi rektörle sağlıklı bir diyaloğun kurulamayacağını görmek kadrolar, göç yasası, toplu iş sözleşmesi ve diğer çok boyutlu sorunların çözülmesi önünde kimin engel olduğunu ortaya koymaktadır.

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’a aktardığımız ve gergin toplantı ortamı nedeniyle aktaramadığımız yarı zamanlı akademik personelle ilgili taleplerimiz özetle şu şekilde sıralanabilir:

 

1. Daha önceki dönemler akademik, yönetsel ve işçi personele uygulanan hayat pahalılığı artışları, uygulandığı günden itibaren aynı şekilde ve zamanda yarı zamanlı akademik personele uygulanmalıdır.

2. Yarı zamanlı akademik personele yayın ödülleri verilmelidir.

3. Yarı zamanlı akademik personelin sınav gözetmenlikleri yeniden ele alınmalı ve sayısında ciddi azaltmaya gidilmelidir.

 

Taleplerimiz makuldür ve üniversiteyi zora sokmayacak niteliktedir. Bu taleplerin yerine gelmemesi durumunda, sendikamızın yönetimine, sınav haftasında uyarı grevleri ilan edilmesi için Yürütme Kurulumuzun öneri yaptığını bilgilerinize getirmek isteriz. Sayın Osam üniversitede güçlü, hesap soran, talep eden, kurumu koruyan, akademik personelin yönetimce yıpratılmış konumu için mücadele eden bir DAÜ-SEN’in artık sahada olduğunu çok iyi anlamalıdır. DAÜ’de çalışma barışının geleceği Rektörün tavırlarına bağlıdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10. Masal Günleri’nin ilk etkinliği yapıldı02 Nisan 2019 Salı 14:01
  • Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor28 Mart 2019 Perşembe 13:23
  • "Uluslararası Öğrencilerin Kıbrıs’ta Yaşadığı Sorunlar" raporu yayınlandı25 Mart 2019 Pazartesi 16:37
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) bilime bir ambargo daha…25 Mart 2019 Pazartesi 14:56
  • DAÜ-SEN uluslararası öğrencilerin Kıbrıs’ta yaşadığı sorunlar ile ilgili rapor hazırladı25 Mart 2019 Pazartesi 13:24
  • Öztürkler: "KKTC'deki liselerden mezun gençlerin üniversiteleşme oranı yıllar geçtikçe artıyor"24 Mart 2019 Pazar 12:46
  • Akıncı YÖDAK sessizliğini bozdu17 Mart 2019 Pazar 13:01
  • Ensar Vakfı'nı hiçbir mahkeme durduramıyor: Danıştay kararına rağmen okullarda faaliyette!15 Mart 2019 Cuma 11:02
  • DAÜ-SEN'den KIB-TEK açıklaması14 Mart 2019 Perşembe 15:24
  • YÖDAK Başkanı Büke: “KKTC Yükseköğretimi ve YÖDAK yıpratılmaya çalışılıyor”12 Mart 2019 Salı 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti