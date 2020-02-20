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DAÜ-SEN: Rektör seçimi DAÜ'nün önünü açacaktır

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DAÜ-SEN: Rektör seçimi Daü'nün önünü açacaktır
DAÜ-SEN: Rektör seçimi DAÜ'nün önünü açacaktır

İşte o açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatörlerinin çoğunluğu bir yıldır sendikamızın da dile getirdiği sorunları görüşmek üzere Olağanüstü Senato toplantısı talep etmişlerdir. Rektörün üniversitemizi iyi yönetemediği ve ciddi sorunları görmezden geldiği sendikaların ve tüm DAÜ paydaşlarının ortak görüşü olduğu bilinmektedir.

Sendikamız, senatörlerin, Rektörlüğün ve üniversitenin durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı talebinden sonraki süreci yakından takip etmiştir. Takip etmekle kalmayıp sendikamız, tüm taraflarla dolaylı ve doğrudan istişare kurarak sürecin doğru, demokratik ve uzlaşı zemininde sona ermesi için çaba harcayarak, uzun ve yorucu bir mesai yapmıştır. Rektör geçen günkü açıklamasında her şeye rağmen demokrasiye şans bırakan bir mesaj vermiştir. Vakıf Yöneticiler Kurulu ise cevabi yazısıyla Senato'nun iradesi ile demokrasi geleneklerimize bağlı olacağını açıklamıştır. Bu aşamada Rektörün oluşan durumu doğru okuyarak istifa etmesi olgun bir adımdır. DAÜ yeniden rektör seçimine giderek yoluna devam edecektir. Nitekim Senatomuzun kararı da bu yöndedir. Seçim sonlanana kadar vekaleten Rektörlük görevi yürütecek Prof.Dr. Hasan Demirel'e başarılar dileriz.

Bazı gazetecilerin ve yorumcuların "DAÜ'de felaket' yazılarını şaşkınlıkla karşılamaktayız. DAÜ demokratik bir kurumdur. Demokrasinin gereği seçimler, istifalar, grevler olur ve kurum yoluna devam eder. DAÜ'nün en iyi üniversite olmasının nedeni bu demokratik ortamıdır. DAÜ'de bölüm başkanından dekana ve yüksek okul müdürüne kadar herkes seçimle başa gelir. Her seçim heyecanlı olur. Her seçilen, sendikamızın, senatomuzun, Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun denetimine tabidir. Sendikamızın görevlerinin başında bu gelir. Her seçilen hesap vermek ve gerektiğinde istifa edip yeni bir seçimin önünü açmakla mükelleftir. Buna alışık olmayanlar ise yaşananları felaket olarak göstermektedirler. Bu felaket değil herhangi bir Batı üniversitesinde sürekli yaşanandır. Seçim yeni bir başlangıçtır.

Sendikamzın, tüm yaşananların üniversiteye zarar vermeden sonlanması için elinden geleni yaparak demokrasiyi korumayı başarmış olduğu inancındayız.

DAÜ-SEN

 

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