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DAÜ-SEN: Sendikamız yarın Rektörlük önünde eylem yapacak

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DAÜ-SEN, DAÜ Rektörlüğü’nün, VYK ve hükümetin tek taraflı iş barışını bozacak bir sürece girmekten kaçınmaları gerektiğini ifade ederek “Sendikamız yarın Rektörlük önünde eylem yapacak” açıklamasında bulundu.
DAÜ-SEN: Sendikamız yarın Rektörlük önünde eylem yapacak

 DAÜ-SEN yarın, saat 16:00'da Rektörlük önünde DAÜ yönetimini ve hükümeti toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde, iş barışını koruyacak, paydaşların süreçte olduğu bir çözüm zeminine davet etmek için eylem yapacak.

DAÜ-SEN’den yapılan tam paylaşım şu şekilde:

“DAÜ'nün içinde bulunduğu hayati sorunların çözümü, ortak sorumluluk ve paydaşların uzlaşısıyla mümkündür. Hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların sorumluluklarını eş zamanlı ve/veya koordineli süreçlerle yerine getireceği kapsamlı bir uzlaşı ve taahüt metnine ihtiyaç vardır.

DAÜ Rektörlüğü, VYK ve Hükümet tek taraflı iş barışını bozacak bir sürece girmekten kaçınmalıdır. Bu bağlamda sendikamız 23 Ocak Salı Günü saat 16:00'da Rektörlük önünde DAÜ yönetimini ve hükümeti toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde, iş barışını koruyacak, paydaşların süreçte olduğu bir çözüm zeminine davet etmek için eylem yapacaktır.”

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