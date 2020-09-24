  • BIST 1.103
  • Altın 460,217
  • Dolar 7,6884
  • Euro 8,9720
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

DAÜ-SEN: “Sonuç Getirici Tek Yöntem, Sağlık Şartlarının Düzeltilmesi”

» »
Açıklamada, “Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir. 
DAÜ-SEN: “Sonuç Getirici Tek Yöntem, Sağlık Şartlarının Düzeltilmesi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitelerin uzaktan eğitime geçişini geri döndürecek tek şeyin, sağlık şartlarının düzeltilmesi olduğuna işaret ederek, hükümet edenlerin öğrenci getireceği vaadinde bulunarak umutları boşa çıkardığını savundu.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Başbakan, sizin üniversitelere talimat verecek yetkiniz yoktur. Eğer olduğunu sanıyorsanız, buyrun Yakın Doğu Üniversitesine (YDÜ) veya Orta Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) talimat vermeye çalışın” ifadeleri kullanıldı. 

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişlerini geri döndürecek tek şeyin, sağlık şartlarının buna müsait olması ve buna bağlı olarak üniversitelere baskının faydasız olduğu belirtilen açıklamada, üniversitelerin mecburiyetten bu adımı attıkları ve sonuç getirici tek yöntemin sağlık şartlarının düzeltilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir. 
Esnafın kaygılarını anlıyoruz. DAÜ Senatosu ve diğer üniversiteler eğitim için sağlık şartlarının müsait olduğunu görürse yüz yüze eğitime izin verecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tüm unsurlarıyla DAÜ, öğrenci ve çalışanın sağlığını birincil gören bir kurum olmak zorundadır.” ifadeleri de yer aldı. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Geleceğimiz İçin Üniversitelerimize Güveniyoruz”24 Eylül 2020 Perşembe 09:20
  • Tatar Girne Belediyesi Ve Spor Kulüplerini Ziyaret Etti24 Eylül 2020 Perşembe 09:18
  • KTAMS’ın Trafik Dairesi Ve Şehir Planlama Dairesi’ndeki Grevi Devam Ediyor24 Eylül 2020 Perşembe 09:16
  • Makina Mühendisleri Odası'ndan Basın Açıklaması24 Eylül 2020 Perşembe 09:04
  • Detay bugün ne manşet attı? 24 Eylül 2020 Perşembe24 Eylül 2020 Perşembe 08:47
  • Cumhurbaşkanı Akıncı,Prof. Ertan Tatlıcıoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı23 Eylül 2020 Çarşamba 21:11
  • KKTC'de bugün 14 yeni vaka 4'ü yerel23 Eylül 2020 Çarşamba 19:36
  • KKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel23 Eylül 2020 Çarşamba 19:35
  • Kendisine güldü diye 2 kişiyi bıçaklamıştı23 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
  • Mustafa Uras hayatını kaybetti23 Eylül 2020 Çarşamba 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti