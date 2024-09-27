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DAÜ-SEN, "Sürdürülebilir Kalkınma için Barış" paneli düzenledi

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DAÜ-SEN tarafından dün, Mustafa Afşin Salonu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış” konulu bir panel düzenledi.
DAÜ-SEN, "Sürdürülebilir Kalkınma için Barış" paneli düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 26 Eylül Perşembe günü “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış” konulu bir panel düzenledi. Etkinlik, saat 14.00’te Mustafa Afşin Salonu’nda gerçekleşti. Eylül Ayı Barış etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Hamit Caner üstlenirken, açılış konuşmasını DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara yaptı.

Etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Doğuş Derya, Sami Özuslu, Biray Hamzaoğlu, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali’nin yanı sıra, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Osman Mubin Karatepe, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya ile DAÜ-SEN üyeleri de katıldı.

Panelde sırasıyla Öğr. Gör. Ulaş Gökçe “Küresel Güç Çatışmaları ve Barış”, Dr. Okan Dağlı “Barış İçin Sivil Toplum Çalışmaları”, Prof. Dr. Ahmet Sözen “Uyuşmazlıkların Çözümünde Arka Kapı (2. Kulvar Diplomasisi)” ve Dr. Meltem Onurkan Samani “Kıbrıs’ta Barış İçin Yeni Yöntem Arayışları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panel, sürdürülebilir kalkınmanın barış ile olan ilişkisini derinlemesine ele alırken, Kıbrıs'taki barış süreci üzerine mevcut durumda ele alındı. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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