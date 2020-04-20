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DAÜ-SEN Tatar’ı şikayetini geri çekmeye davet etti

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DAÜ-SEN Tatar’ı tüm ülkeye hoşgörü örneği göstererek şikayetini geri çekmeye davet etti
DAÜ-SEN Tatar’ı şikayetini geri çekmeye davet etti

İşte açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Senih Çavuşoğlu hem ülkemizde, hem de dünyada tanınmış, sayısız ödül almış bir bilim adamı ve sanatçıdır. Dün, yayınladığı bir çalışması nedeniyle hakarete uğradığı iddiasıyla Başbakan Sayın Ersin Tatar tarafından polise şikayet edilmiştir.

Bugünlerde her şeyden çok ihtiyacımız olan şey dayanışma, hoşgörü ve mizahtır. Solunum cihazı, ilaç, maske kadar buna ihtiyacımız vardır. Mizahı ve sanatı, polise veya mahkemeye taşımak dün en son yapılacak işti. Ama bugün hiç yapılmayacak eyleme dönüşmüştür.

Tüm kesimlerin başkasının ifade ve sanat özgürlüğüne sahip çıkması gerekmektedir. Sanata sanatla cevap verilir. Mizaha mizahla cevap verilir. Gelişim ve toplumsal barış böyle sağlanır.

Sn. Ersin Tatar’ı tüm ülkeye hoşgörü örneği göstererek şikayetini geri çekmeye davet ediyor

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