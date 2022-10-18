Daü-Sen: Türkiye'nin, Bartın ve Amasra'nın başı sağ olsun

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Bartın'ın Amasra ilçesinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ölen madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DAÜ-SEN’den yayınlanan mesajda, şunlara yer verildi:

“40'ın üstünde emekçi hayatını kaybetti, çok sayıda emekçi ağır yaralandı. Yerin 350 metre altında ailelerine bir parça ekmek götürmek için ter döken emekçiler iş güvenliğinden uzak, emekleri sömürülen bir ortamda çalışıyorlardı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta iş güvenliği konusunda çok ciddi sorunlar olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sınırsız kâr güdüsü ve bu bağlamda iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini gereksiz maliyet olarak gören anlayışın, doğal olarak yol açtığı ölümler iş güvenliği ve emeğin onurunu güvence altına alan yasal düzenlemelerle durdurulabilir. Bu korkunç facia artık herkes için son ders olmalıdır. Bu kazanın nedenleri ciddi bir kovuşturmaya tabi olmalı, ihmali bulunanlar yargılanmalıdır. Bu hem hayatını kaybedenlerin ailelerinin yüreğine su serpecek, hem de böylesi olayların tekrarlamasının önünde, iş güvenliği yanında, ciddi bir unsur olacaktır. Hayatlarını kaybeden emekçilerin ailelerine sabırlar, yaralı maden işçilerine de acil şifalar dileriz. Türkiye'nin, Bartın ve Amasra'nın başı sağ olsun.