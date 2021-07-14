DAÜ-SEN: Uluslararası Öğrencilere Acilen Aşı Bulunmalıdır

Basın Açıklaması

Sendikamız bir ay önce kamuoyuyla paylaştığı bildirisinde oldukça mobil genç üniversite gençliğinin aşısız olması halinde Eylül'de yüz yüze eğitime geçildiğinde, vaka sayılarının çok ciddi artacağını belirtmişti. Eylül gelmeden Sendikamız haklı çıktı:

Sosyalleşmeye başlayan yerli gençler vaka sayısını artırdı. Eylül'de adamıza gelecek 70-80 bin öğrenciler için tedbir alınmazsa vaka sayıları çok daha yüksek oranda artacaktır. Bu nedenle ilk ve orta eğitime ve yükseköğretime yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak istiyorsak hem vatandaşlarımız gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencilerimizi aşılamalıyız.

Bu amaçla özellikle uluslararası öğrencilerimiz ve velileri için çok sayıda aşı sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda Eylül-Ekim'de yüz yüze eğitim ile beklenen sonucu elde etmek mümkün olamayacaktır. Yeniden kapanma noktasına gelmek tüm kesimler için kabul edilemez, üzücü bir nokta olacaktır. Bu noktaya gelmemek için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır.

DAÜ-SEN