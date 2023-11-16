DAÜ-SEN: Üniversitemizin yaşaması için yetki ve sorumluluk Çavuşoğlu ve hükümetindir

DAÜ bütçesinin bugün Meclis'in Bütçe Komitesi'nde, Eğitim Bakanlığı Bütçesi kapsamında görüşüleceğini ancak ortada görüşülecek herhangi bir bütçenin olmadığını açıklayarak, bütçenin Üniversite ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmadığını savundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bütçesinin, bugün Meclis'in Bütçe Komitesi'nde Eğitim Bakanlığı Bütçesi kapsamında görüşüleceğini bildirdi. DAÜ-SEN, Komitede görüşülebilecek herhangi bir bütçenin olmadığını ve bütçenin Üniversite ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmadığını iddia etti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında Üniversite'nin yaşaması için alınacak tüm mali önlemlerin, çalışanların fedakarlığı ve hükümetin üzerine düşenleri içeren bir bütçe hazırlanması gerektiği belirtildi. Bütçenin hazırlanabilmesi için tüm tarafların uzlaşısının ve hükümetin siyasi iradesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

DAÜ-SEN’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bütçesi 16 Kasım 2023, Perşembe günü Meclis'in Bütçe Komitesi'nde Eğitim Bakanlığı Bütçesi kapsamında görüşülmesi gündemdedir. Ancak ortada görüşülecek bir bütçe yoktur. Bütçe Üniversite ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmamıştır.

Bütçesinin Meclis tarafından görüşülüp kabul edilmemesi halinde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Üniversite'nin harcamaları gayri yasal olacak, harcama yapılanlar ise suç işlemiş durumuna düşeceklerdir.

‘TÜM TARAFLARIN UZLAŞISI VE HÜKÜMETİN SİYASİ İRADESİNE İHTİYAÇ VAR’

2024 yılında Üniversite'nin yaşaması için alınacak tüm mali önlemler, çalışanların fedakarlığı ve hükümetin üzerine düşenleri içeren bir bütçe hazırlanması gerekmektedir. Bunun hazırlanması için tüm tarafların uzlaşısı ama en önemlisi hükümetin siyasi iradesine ihtiyaç vardır.

‘ÜNİVERSİTEMİZİN YAŞAMASI İÇİN YETKİ VE SORUMLULUK ÇAVUŞOĞLU VE HÜKÜMETİNDİR’

Tam 6 aydır uzlaşı ve anlaşma talep ediyoruz. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. Bunun temel nedeni Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve hükümetin kararlılığının olmamasıdır. Hükümet ve Sayın Bakan Çavuşoğlu dilek ve temenni ifadelerini aşarak siyasi irade göstermeli, kararlı duruş sergilemeli ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yaşaması için önlemler paketi temelli uzlaşı protokolünün hayata geçmesi için acil adım atmalıdır.

Üniversitemizin yaşaması için yetki ve sorumluluk Sayın Çavuşoğlu ve Hükümetindir. Hükümeti yetki ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye çağırıyoruz.”