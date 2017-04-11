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DAÜ-SEN, VYK’nın münhalsiz istihdam yaptığını savundu

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DAÜ-SEN, VYK’nın münhalsiz istihdam yaptığını savundu
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) , “DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK), Üniversitede, “oy uğruna” münhalsiz ve partizanca istihdam yapmaya başladığını” iddia etti.

DAÜ-SEN yönetimi, Sendika lokalinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında yazılı metni  okuyan DAÜ-SEN Genel Sekreteri Berna Numan,  DAÜ’yü bilim yuvası olarak değil de her zaman rant kapısı olarak gören politikacıların bildik oyunlarını oynamaya başladıklarını ileri sürdü.

Numan, hükümetteki partilerin oy avcılığı için  DAÜ’yü seçtiklerini, münhalsiz ve partizanca  istihdam yapmaya başladıklarını iddia etti.

Numan, DAÜ’de çalışan tüm akademisyenler  münhal ile işe alınırken,  VYK’nın izlediği yolun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Berna Numan,  belirli bir parti veya partilerin çıkarı için yapılan istihdamların  yalnız DAÜ’ye değil,  bütün topluma ve kurumlarına zarar verdiğini ve gelecekten çaldığını ifade etti.

Numan, “Çalışanlarının yaptığı fedakarlıklar sonucu tekrar ayağa kalkan ve ilerlemesini hızla ve başarıyla sürdüren DAÜ’nün, bu tür partizan oyunlara göz yumma lüksü yoktur” dedi.

Numan, çalışma barışının korunması ve DAÜ’nün ilerleyişinin devem etmesi adına Rektörlüğe “Bu tür istihdamlara izin vermeyin, engelleyin, direnin” çağrısı yaptı.

“Bizim derdimiz seçimlerde belli bir partiye oy kazandırmak değil, yüksek öğretimin öncü üniversitesi olarak kaynaklarımızı kaliteli eğitim vermeye yönelik harcamaktır” diyen Numan, VYK’nın görevinin “münhalsiz istihdamlarla partilerine oy kazandırmak değil, DAÜ’nün önünün açacak adımlar atmak” olduğunu belirtti.

Özerk, demokratik DAÜ Yasası’nın kasten Meclis’ten geçirilmediğini iddia eden Numan,  DAÜ’nün hiçbir partinin değil, toplumun öz malı olduğunu, partizan çıkarlar için harcanmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

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