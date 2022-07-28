DAÜ-SEN : '' Zaman Sosyal Hukuk Devletinden Yana Olacağız ''

Maaşlara yansıtılması gereken Hayat Pahalılığı artışı zamlar karşısında alım gücü azalan dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyabilmek için kullanılması yasal olarak zorunlu bir yöntemdir.

Bu hak sadece kamu çalışanlarının hakkı değil, özel sektör çalışanlarının da hakkıdır.

Yasal olarak 6 ayda bir uygulanan hayat pahalılığı, aslında çalışanın 6 aylık bir kayıp döneminden sonra bu hakka ulaşması demektir. Hükümetin yasa gücünde kararnameyle maaşlara yapmak istediği ve sonrasında vazgeçtiği kesinti bu anlamda en temel haklara yapılan bir saldırıydı; 6 aylık kaybı 12 aya çıkaran bir saldırıydı. Bu saldırının özel sektör çalışanları için devam ettirilmesi ise vicdanen ve aklen kabul edilebilecek bir durum değildir.

Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı krizlerin farkındayız. Bu kriz dönemlerinde birçok çağdaş ülkenin uyguladığı sosyal devlet politikalarının da farkında ve bilincindeyiz. Yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde sosyal devletler zengin ve varlıklı kesimleri değil, dar ve sabit gelirli kesimleri korumak üzere tedbirler almışlardır. Bu dönemde zenginleri ve yüksek gelir guruplarını korumak için vergiler azaltılmamış, enerji ücretleri kamu maliyesinden sübvansiye edilmemiş, ancak dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü koruma için doğrudan mali destek verilmiş, toplu taşıma ücretleri azaltılmıştır.

Özetle, sosyal devletten yana olan hükümetler sınırlı kaynaklarını zenginden yana değil dar ve sabit gelirlilerden yana kullanmayı tercih etmişlerdir.

Bizim hükümetimiz yaşadığımız kriz döneminde maalesef bu politikaların tam tersini uygulamıştır ve hala daha uygulamaya devam etmektedir. Hükümetimiz dar ve sabit gelirlilerden yana değil, zengin ve varlıklı kesimlerden yana olmayı tercih etmiştir. Bu dönemde hükümetimiz, toplam enerji tüketiminin neredeyse %80’ini oluşturan, büyük otellerin, kazinoların, gece kulüplerinin, büyük şirketlerin, özel üniversitelerin, havuzlu veya havuzsuz 300 metrekareden büyük villaların elektrik giderlerini kamu maliyesinden sübvansiye etmeyi tercih etmiştir. Toplu taşımayı teşvik etmek ve geliştirmek yerine akaryakıt fiyatlarına indirim yapmayı tercih etmiştir. Lüks tüketime uygulayacağı doğrudan ve/veya dolaylı vergilerle kamu gelirlerini korumak yerine lüks araç satışları dahil vergi indirimi yapmayı tercih etmiştir. Büyük ve lüks binalara uygulanması gereken daha yüksek emlak vergisi uygulamasını hayata geçirmemeyi tercih etmiştir. Arazi spekülasyonlarından ve yabancılara emlak satışlarından, ülkedeki zenginler ve zenginlikleri artarken, hükümetimiz bu değer artışlarından oluşan zenginliğe şerefiye vergisi uygulamamayı tercih etmiştir. Servet vergisi önerilerine kulak tıkamayı tercih etmiştir.

Hükümet, elbette bu tercihlerinin bedelini bir kesime ödetecektir. Bu kesimler ise maalesef yine işsizler, dar gelirliler, asgari ücretle çalışanlar ve sabit gelirliler olacaktır. Son aşamada kamu çalışanları bu mağduriyetten daha az etkilenir duruma getirilse de, diğer mağdur kesimlerin mağduriyeti aynı düzeyde devam ettirilecek gibi görülmektedir ki bu durum kesinlikle kabul edilecek bir durum değildir. Aynı zamanda bulunduğu iddia edilen kaynağın da nereden elde edildiği ve sürdürülebilir olup olmadığı da ayrı bir soru olarak ortada durmaktadır. Sosyal devletin hayat bulması ve sürdürülmesi ise günü kurtaran ve geleceği ipotek altına alan politikalarla da mümkün olmayacaktır.

Özetle bugün yaşadığımız bu tablo, bir zorunluluk değil bir tercihtir.

Hükümet anayasada tanımlanan “sosyal hukuk devletini’’ hayata geçirmek, bu yönde politikalar uygulamak yerine, sosyal devleti de hukuk devletini de yok sayan politikaları hayata geçirmeyi tercih etmektedir.

DAÜ-SEN, diğer sendikalar ile beraber, hükümetin maaş kesintileri ile ilgili yürürlüğe koyduğu “yasa gücünde kararname’nin’’ anayasaya olan aykırılığı nedeniyle söz konusu kararnamenin yürütmesini durdurmak için anayasa mahkemesine ortak başvuruda bulunmuştur. Yargı süreci sonuçlanmadan hükümet bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştır, ancak sosyal devlet ve hukuk devleti için mücadele tüm mağdur kesimler için her platformda devam etmelidir. Toplumsal sendikacılık anlayışımız tüm emek kesimlerinin yanında olmamızı gerektirmektedir.

Hükümet, söz konusu kararnameyle maaş kesintilerinin DAÜ dahil tüm kamu kuruluşlarında uygulanmasını da emretmişti.

Bilinmesini isteriz ki, DAÜ’nün bugün itibarıyla devletten aldığı bütçe katkısı yıllar içerisinde %30’lardan %1’in altına düşmüş durumdadır. Böylesi bir durumda hükümet kararıyla DAÜ’de maaşlardan %10 veya %20 kesinti yapmanın DAÜ bütçesi üzerinde faiz geliri dışında pratik hiçbir anlamı olmayacaktı.

DAÜ’ye olan Devlet Katkısının neredeyse sıfıra ulaştığı ve yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir standarda ve kalite kriterlerine bağlanmadığı bu koşullarda, bir devlet üniversitesi olarak standardını ve kalitesini korumaya çalışan DAÜ, yüksek öğretim kurumları arasında olan rekabette maalesef avantajlı değil dezavantajlı duruma getirilmiştir.

Yüksek öğretimde, giderek artan kalite ve standartsızlık sorunu, maalesef tüm yüksek öğretim alanını tehdit eder noktaya gelmiştir. Devletin yokluğunda yüksek öğretim tamamen sürümden kazanılan, daha çok öğrenci daha çok para anlayışıyla hareket eden özel üniversiteler ile dolmuştur. Akademisyenlerin değeri düşürülmüş, bilimsel özgürlük alanları sınırlandırılmış ve özlük hakları ciddi anlamda eritilmiştir. Bu koşullarda yüksek öğretim alanının sürdürülebilir olması mümkün görülmemektedir.

DAÜ-SEN olarak daha önce bu anlamda başlattığımız mücadele süreçlerini sonuca ulaştırmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ve bununla beraber ülkede her zaman “sosyal hukuk devletinden’’ yana olacağımızı kamuoyuna bu yazıyla bir kez daha iletmek isteriz.