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DAÜ-SEN: "Zor Dönemleri Sadece Birliktelik İçerisinde, Dayanışarak ve Kararlılıkla Aşabiliriz."

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"DAÜ varsa DAÜ-SEN ve çalışanlar var olacaktır. Bu bilinçle hem DAÜ'yü ayakta tutmak, gelecek kuşaklara taşımak hem de iş barışını sağlayacak bir planın ortaya çıkması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
DAÜ-SEN: "Zor Dönemleri Sadece Birliktelik İçerisinde, Dayanışarak ve Kararlılıkla Aşabiliriz."

İŞTE AÇIKLAMA;
Zor Dönemleri Sadece Birliktelik İçerisinde, Dayanışarak ve Kararlılıkla Aşabiliriz.

2024 yılı birliktelik ve dayanışma içerisinde sorunları çözdüğümüz bir yıl olsun.

Değerli meslektaşlar,

6 Şubat depremi ile 2023 yılı ülkemiz için büyük acıların yaşandığı bir yıl oldu. Şehrimiz ve üniversitemiz bu acıların merkezinde oldu. Birbirimize sarılmaktan, dayanışmaktan, birlik olmaktan başka çaremiz yoktu. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. 2024’de de birlik ve dayanışma için her platformda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Değerli meslektaşlar,

2023 yılı, üniversitemiz için de iyi bir yıl olmadı. Yıllardır dile getirdiğimiz mali problem bir buz dağı gibi suyun yüzeyine çıktı. 2019’dan 2023’e kadar sorunun çözümü için maalesef ciddi bir adım atılmadı. Yönetim sorunları ve beraberinde mali sorunlar büyüyerek devam etti.

DAÜ’deki sorun esasında bir maaş sorunu değildir, bir gelir-gider dengesizliği sorunudur. Maaşı eksik alma veya 13.Maaşı alamama sorunun sadece sonucudur. Bu sonuca geleceğimizi sendika olarak yıllardır, aylardır söylüyoruz. Ancak üniversiteyi biz yönetmiyoruz, sorunu biz sendika olarak çözemeyiz, fakat sorunun çözümüne etkin bir şekilde katkı koyabiliriz.

Bu sorunun kaynağında hükümetten kaynaklanan dışsal unsurlar olduğu gibi, DAÜ yönetiminden kaynaklanan içsel unsurlar olduğu da bir gerçekliktir. 2023 yılında gelinen noktada kapsamlı bir çözüm planı olmadan DAÜ’nün mali sorunlarını aşması artık mümkün değildi.

Bu bağlamda, 2023 Ocak ayında sendika olarak çalışanın iradesine başvurulması gerektiğini belirttik. Üniversitenin kapsamlı bir çözüm planına ihtiyaç duyduğunu bunu da ancak ortaya çıkan yeni koşullarda, çalışanın onayını almış bir rektörlüğün yapabileceğini söyledik. Bu tespitimiz 2023 Ekim ayında gerçekleşebildi.

2023 yılı boyunca, sendika olarak kapsamlı çözüm için tüm tarafların neler yapması gerektiğini de ortaya koymaktan çekinmedik. Sorumlu sendikacılık yaptık yapmaya da devam edeceğimizi hep belirttik.

Bugün itibariyle, çalışanın iradesiyle 2 aydır görevde bulunan bir Rektörlüğümüz var. Bugünkü Rektörlük sorunların veya bu sorunların sonuçlarının yaratıcısı değildir, ancak sendika olarak beklentimiz bugünkü Rektörlüğün 2023 yılının son 2 ayından farklı olarak 2024 yılının ilk günlerinden itibaren sorunun çözümü olacak adımları ivedilikle atmasıdır. Sendikalara, çalışanlara bir kapsamlı çözüm planı sunması, bu plan kapsamında herkesi birleştirebilmesidir.

Biz, Rektörlükten mevcut durum ile ilgili sadece bir açıklama, sevgi veya saygı değil, sorunun çözümünü bekliyoruz. Biz Rektörlüğü bugün 13.Maaşı veremedi diye suçlamayacağız, ama bugün veremediğini gelecekte verebilmesini sağlayacak çözüm adımlarını atması için ısrar edeceğiz, bunun için her türlü girişimi ve eylemi de yapacağız. Amacımız birilerini suçlamak değil, çözüm yönünde adım atılmasını sağlamak olacaktır.

2024’de de sendika olarak Popülizm yapmayacağız, sonuçları sorun olarak göstermeyeceğiz, sorunun çözümü için adım atacak herkese destek olacağız, sorunların çözümü için herkesi adım atmaya teşvik edeceğiz, zorlayacağız.

Değerli meslektaşlar,

2023 yılında eksik ödenen maaşlarımız ve ödenmeyen 13.Maaşımız, Toplu İş Sözleşmesi, yasa ve tüzükler açısından güvence altındadır. 2023 yılında emsal niteliğinde açtığımız davaları Kasım ve Aralık ayları içinde kazanmış bulunmaktayız. Bu alacaklarımızı faizleri ile birlikte ya bir kapsamlı çözüm planı çerçevesinde ya da mahkeme kararları ile alacağız. Üniversitenin bugün bulunduğu durumda çalışanlara yönelik yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi ancak borçlanma ile mümkündür. Borçlanma ise kapsamlı bir çözüm planı ile mümkün olacaktır.

Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, DAÜ-SEN’in asıl amacı üniversitenin hayatta tutulması, demokratik özerk bir devlet üniversitesi olarak gelişerek varlığını sürdürmesi ve bu çerçevede çalışanların iş güvencesinin sağlanması ve özlük haklarının korunmasıdır. Bunun yegane yolu ise sorunu çözecek kapsamlı bir çözüm planı çerçevesinde birleşerek bu yolu yürümektir. Ancak yönetim tarafından iyi niyetten yoksun adımlar olması durumunda mahkemeler yolu ile alacaklarımızı tahsil etmekten de geri durmayacağız.

Değerli meslektaşlar,

Yıkıcı olarak eleştirmek, saldırmak, yıkmak, dağıtmak, bölmek kolaydır. Kişisel ihtiraslardan uzak kalarak, eleştirilere ve saldırılara göğüs gererek, öngörülü olmak, kararlı davranmak, birleştirmek, çözüm önermek ve yapmak zordur.

Bizi kurtaracak olan birlikteliktir, dayanışmadır ve yapıcı olmaktır; beraber ortak hedefler doğrultusunda hareket etmektir. Geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkarmaktır. Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar alamayacağımızı anlamaktır.

2023 yılının sonunda 3 sendika olarak, ortak eylem yapmayı ve bu birlikteliğe Rektörlüğün desteğini de katmayı başardık.

Üniversiteyi yaşatmak, çalışanların iş güvencesini garanti altına almak için yıllardır, aylardır sesimizi yükselttik ve sadece biz yükselttik, eleştiri yapmaktan hiç çekinmedik. Hedefe yönelik eylem yapmaktan geri durmadık ve durmayacağız. DAÜ varsa DAÜ-SEN ve çalışanlar var olacaktır. Bu bilinçle hem DAÜ'yü ayakta tutmak, gelecek kuşaklara taşımak hem de iş barışını sağlayacak bir planın ortaya çıkması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Sorunun çözümünde hükümetin atması gereken adımların bir kısmı gerçekleşti, ancak kapsamlı bir çözüm planı çerçevesinde hepsi gerçekleşene kadar akıl yoluyla ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Rektörlüğün sorunlara çözüm üretmesini teşvik edeceğiz. Görev süremizin sonuna kadar, çalışanların iş güvencesini sağlamak, üniversiteyi demokratik özerk yapısı ile hayatta tutmak için sorumlu sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Eylemlerimiz gürültü amaçlı değil sonuç amaçlı olmaya devam edecektir.

DAÜ’yü, sadece birlik ve dayanışma içerisinde olarak hayatta tutabiliriz.

Zor dönemleri birliktelik içerisinde dayanışarak ve kararlılıkla aşabiliriz.

2024 yılında, herkese öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk dileriz.

2024 yılı birliktelik ve dayanışma içerisinde sorunları çözdüğümüz bir yıl olsun.

DAÜ-SEN

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