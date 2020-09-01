DAÜ-SEN:1 Eylül 2020 Dünya Barış Günü Covid-19 Salgınının ve Doğu Akdeniz Enerji gerginliğinin etkisi altında geçiyor.

Pandemiden dolayı yaşam biçimimiz ciddi anlamda etkilenmiş durumda, ekonomik sıkıntılar ise gün ve gün artmaktadır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu zor günlerde ortak hareket etmeyi ve dayanışma göstermeyi başarabilmeli, bunun için tüm önyargıları geride bırakabilmelisir. Dayanışma ve ortak hareket etmek zorlukların üstesinden gelebilmenin en etkili yoludur. Bu barışın temelidir.

DAÜ-SEN bu dönemde toplumun en zayıf kesimlerine ve ihtiyaçlılara destek olabilmek için seferber olmuştur. Kaynaklarını hiç tereddüt etmeden paylaşma kararı almış ve bunu uygulamıştır. Sendikamızın varlık nedeni yaratılan ortak değerlerin adil paylaşılmasını sağlamak, birliktelikle oluşturduğumuz gücümüzle ise ihtiyaçlıların yanında olabilmektir. Bu dayanışma ve adil paylaşım ruhu, inancımıza göre barış ve huzur ortamını yeşerten ve bu yolla toplumsal refahın gelişmesine katkı koyan en önemli unsurdur.

Covid-19 salgınının yanı sıra bölgemizde, yani Doğu Akdenizde tansiyon maalesef yükselmektedir. Doğu Akdeniz’de var olduğu iddia edilen enerji kaynakları bölge halklarının ortak zenginliğidir. Bu zenginliğin bölge halklarına refah ve huzur getirmesinin yegane yolu adil paylaşımdır. Adil paylaşım için diyaloğun sürdürülmesi, dayanışma ve ortak hareket etmenin değerinin bilinmesi son derece önemlidir. Doğal zenginliklerimiz bölge halklarına kan ve göz yaşı değil kalkınma ve refah getirirse anlamlıdır. Böylesine şartlarda sendikaların yeşerttiği dayanışma, ortak hareket etme ve adil paylaşım kültürü önem kazanmaktadır. Bu kültür barışın bir diğer temel taşıdır. Barış ise huzurdur, istikrardır, toplumsal gelişme ve kalkınmadır.

Bu anlamlı günde DAÜ-SEN olarak, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanabilmesi için tüm tarafları diyaloğa davet etmek isteriz. Bu amaçla tüm Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikaların ortak mücadele ve dayanışmayı yükseltmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşasın Barış! Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış günü! Yaşasın Barış için ortak mücadelemiz!

DAÜ-SEN