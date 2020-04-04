DAÜ Senatasu. “Kendi çaremizi üretmemize müdahale etmeyin” çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, ekonomik tedbirler çerçevesinde alınan üç aylık kısa vadeli kesinti kararının üniversitenin sıkıntılarına çözüm getirmeyeceğini kaydederek, “Kendi sorunlarımıza kendi çarelerimizi üretmemize müdahale etmeyiniz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, ekonomik tedbirler çerçevesinde alınan üç aylık kısa vadeli kesinti kararının üniversitenin sıkıntılarına çözüm getirmeyeceğini kaydederek, “Kendi sorunlarımıza kendi çarelerimizi üretmemize müdahale etmeyiniz” diyerek hükümete seslendi.

Senato, “DAÜ üstüne düşen sorumlulukların farkında, kendi tedbirlerini alacak kabiliyet ve yeterlilikte bir kurumdur. Belirlenecek tedbirlerin uygulamasının önü açılmalı” açıklamasında bulundu.

Tasarruf tedbirleri alınması gerektiği hususunda tüm paydaşlarla hem fikir olduğunu belirten Senato, “İlgililer, tedbirlerin hayata geçirilmesi sürecini iyi yönetemiyor” eleştirisinde bulundu.

DAÜ Senatosu, süreçle ilgili değerlendirmesini şu ifadelerle paylaştı:

“Tasarruf tedbirlerinin detaylı şekilde açıklanması ile uygulamaya sokulması arasındaki süre oldukça kısadır. Bu sadece kamu çalışanlarını değil, DAÜ çalışanlarını da sıkıntıya sokmuştur.

Kararların uygulanma şekli, uzaktan eğitim için gece-gündüz emek veren çalışanlarımızın, uzmanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir.

Üniversitemizde gerekli mali ve ekonomik tedbirlerin alınması için tüm paydaşların katılımıyla bir komisyon kurulmuş ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır. Ancak, hükümet aldığı kararları DAÜ’ye zorla uygulatma yolunu seçmiştir ve bu amaçla Vakıf Yöneticiler Kurulu, rektörümüzün maaş konusundaki yetkisini elinden alarak söz konusu kararları uygulatma yoluna gitmiştir. Bu, akademiye kabul edilemez bir müdahaledir.

Yayınlanan yasa hükmünde kararname kapsamında, üç aylık kısa vadeli kesinti kararının üniversitenin içinde bulunduğu sıkıntılara bir çözüm getirmeyeceği aşikardır. DAÜ’nün yapısal farklılıkları da gözetilerek, kendi planladığı gibi, ileriye yönelik sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik tedbirlerini kendisinin almasının önü kapatılmamalıdır.”