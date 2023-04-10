DAÜ-SEN:"Bugün uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelindi"

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yıllardır hükümetler tarafından planlı olarak zarara uğratıldı. Yatırım yapması engellendi.

AKSA'dan satın aldığı elektrik fiyatının altında satış yaptırıldı. Bugün, uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelinmiştir. Daha önce çok yüksek kira bedeli ile AKSA ile imzalanan sözleşmenin, bir benzerinin adrese teslim olarak yeniden imzalanması, hükümet tarafından tüm topluma dayatılıyor.

Tüketicinin, vatandaşın açık bir şekilde zararına olacak bu adım karşısında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in verdiği mücadelenin yanındayız, yanında olacağız.

DAÜ-SEN