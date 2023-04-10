  • BIST 5.025,01
  • Altın 1236.988
  • Dolar 19.2605
  • Euro 21.0036
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

DAÜ-SEN:"Bugün uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelindi"

» »
DAÜ-SEN:"Bugün uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelindi"
DAÜ-SEN:"Bugün uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelindi"

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yıllardır hükümetler tarafından planlı olarak zarara uğratıldı. Yatırım yapması engellendi.

AKSA'dan satın aldığı elektrik fiyatının altında satış yaptırıldı. Bugün, uzun yıllardır sürdürülen bir planın son aşamasına gelinmiştir. Daha önce çok yüksek kira bedeli ile AKSA ile imzalanan sözleşmenin, bir benzerinin adrese teslim olarak yeniden imzalanması, hükümet tarafından tüm topluma dayatılıyor.

Tüketicinin, vatandaşın açık bir şekilde zararına olacak bu adım karşısında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in verdiği mücadelenin yanındayız, yanında olacağız.

DAÜ-SEN

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da Kıbrıs üzerinden sanal bet operasyonu10 Nisan 2023 Pazartesi 08:39
  • Haziran'da seçime doğru! Ara seçim yapılması gündemde!10 Nisan 2023 Pazartesi 08:28
  • KTÖS, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu'nda greve gidecek10 Nisan 2023 Pazartesi 08:27
  • Vandallık! Gazeteci Alihan Pehlivan'ın burnunu kırdılar!10 Nisan 2023 Pazartesi 08:15
  • Gazeteci Alihan Pehlivan, uyardığı taksici tarafından darp edildi!10 Nisan 2023 Pazartesi 08:13
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (10 Nisan Pazartesi)10 Nisan 2023 Pazartesi 07:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, Orkide Yürüyüşü'ne katıldı09 Nisan 2023 Pazar 16:21
  • KTAMS, Motorlu Araç Birimi Lefkoşa şubesinde yarın greve gidecek09 Nisan 2023 Pazar 16:05
  • Başbakan Ünal Üstel, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı09 Nisan 2023 Pazar 15:19
  • Rahvancıoğlu: “Özelleştirelim De Kurtulalım” Diyenlerin Gelir Seviyesine Bakın09 Nisan 2023 Pazar 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti