DAÜ- SEN’de Hoşkara ve ekibi yüksek bir oyla güven tazeledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde akademisyenlerin örgütlü olduğu DAÜ SEN'de Genel Kurulu tamamlandı.

Seçimi Ercan Hoşkara’nın başını çektiği grup açık ara farkla kazandı. DAÜ'de akademisyenler DAÜ-SEN'in geçmiş icraatlarını çok büyük oranda destek vererek onaylarken Hoşkara ve ekibine de yeniden güçlü bir destek vererek yola devam dedi.

Hoşkara halen DAÜ- Sen başkanlığını yürütmekteydi. Hoşkara, son dönemde DAÜ’deki uzlaşının mimarları arasında yer almış, zaman zaman bazı öğretim görevlileri tarafından yönetici gibi davranmakla itham edilmişti.

31 kişilik sendika yetkili kurullarının 30’unu Ercan Hoşkara’nın ekibi kazandı.

DAÜ Akademisiyenlerinin verdiği destek DAÜ’deki uzlaşının onayı ve Hoşkara’ya güven olarak değerlendiriliyor.