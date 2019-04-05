DAÜ-SEN'de Ulaş Gökçe dönemi

26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ-SEN’in 36. Olağan Genel Kurulunda üyelerimiz sendikamızı bir yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir.
Sendikamızın yetkili kurulları toplanarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir.
DAÜ-SEN
YÖNETİM ve YÜRÜTME KURULU
1. Ulaş Gökçe-Başkan
2. Hamit Caner-Genel Sekreter
3. Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
4. Ali Katırcıoğlu-Özlük Hakları Sekreteri
5. Esen Uygaroğlu-Örgütlenme Sekreteri
6. Burak Ali Çiçek-Dış İlişkiler Sekreteri
7. Aslı Gönenç-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
8. Kağan Günçe-Yönetim Kurulu üyesi
9. Hasan Demirel-Yönetim Kurulu üyesi
10. Omar Mustafa-Yönetim Kurulu üyesi
11. Mustafa İlkan-Yönetim Kurulu üyesi
12. Hatice Hasipoğlu-Yönetim Kurulu üyesi
13. Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu üyesi
14. Cantaş Özerek-Yönetim Kurulu üyesi
15. Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu üyesi
16. Hasan Oylum-Yönetim Kurulu üyesi
17. Ali Sıdkı Ağazade-Yönetim Kurulu üyesi
18. Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu üyesi
19. Cafer Kızılörs-Yönetim Kurulu üyesi
20. Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu üyesi
21. Bengi Sonyel-Yönetim Kurulu üyesi
DENETLEME KURULU
1. Ali Hikmet Civelek-Başkan
2. Murat Özdenefe-Raportör
3. Nazan Doğruer-üye
4. Damla Simsaroğlu-üye
5. Banu Lama-üye
DİSİPLİN KURULU
1. Fezile Toker Altınbilek-Başkan
2. Esen Ertunga-Raportör
3. Ali Murat-üye
4. Güzide Atai-üye
5. Sertan Kağan-üye
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