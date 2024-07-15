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DAÜ-SEN'den BEACH CLUB açıklaması

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"Kamu Arazileri, Kamu Yararına Kullanılmalı"
DAÜ-SEN'den BEACH CLUB açıklaması

İşte açıklama;

DAÜ eski rektörlük binası ve arazisi, DAÜ Deniz Kulübü, Kültür Kongre Merkezi ve çevresinde bulunan araziler DAÜ'nün kullanımına verildiği amaca uygun olarak kullanılmalıdır. Sözkonusu arazilerin mülkiyetinin devlet veya evkaf’ta bulunması bu arazilerin kamu yararına ve DAÜ'nün eğitim, bilimsel çalışma, sportif ve diğer aktivite ihtiyaçlarına yönelik kullanımını ortadan kaldıracak şekilde bir değişiklik yaratmamalıdır.

Sahil bölgesinde yer alan bu arazilerin  kamu yararı içermeyen işletmelere devredilip casinolu hotel yapımında kullanılacağı iddiaları endişe vericidir.  Böyle bir girişim asla kabul edilebilir değildir. Taraflar acilen konu ile ilgili kamuoyuna sağlıklı açıklama yapmalıdır.

Böylesine bir yaklaşım hem devletin hem de Evkaf’ın temel amaçlarına aykırı olacaktır.  DAÜ-SEN olarak böyle bir adıma sessiz kalmamız mümkün değildir. Söz konusu araziler Bölgedeki Kültür Kongre Merkezi ve Deniz Kulübü’nün DAÜ’nün ihtiyaç duyduğu fonksiyonlara uygun olarak tüm halkın kullanımına açık olacak şekilde değerlendirilmelidir.

Mevcut Deniz Kulübü, su sporları, sahil sporları desteklenmeli ve Kültür Konngre Merkezi ile entegre bir şekilde kullanılmalı ve DAÜ' nün buradaki konumu korunmalıdır. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun  çalıştırılması, mülk sahiplerinin haklarının iadesi gerekçe gösterilerek, bu arazilerin ve tesislerin kullanımının DAÜ'den ve gerçek amacından koparılması, büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesi toplumsal anlamda büyük zarar verecektir.

Mevcut tesislerin ve çevresindeki arazilerin kamusal yarar ön planda tutularak eğitime, bilime, spora, Üniversite’ye ve nihayetinde tüm topluma hizmet verecek şekilde kullanılması tüm tarafların temel sorumluluğu olmalıdır. İlgili taraflar kamu yararını ön planda tutarak birlikte hareket edebilmeyi başarabilmelidir.

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