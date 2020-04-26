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DAÜ-SEN'den bir çağrı daha!

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VYK ve Rektör’ü şeffaflığa çağırıyoruz!
DAÜ-SEN'den bir çağrı daha!

 

KKTC Hükümeti kamu çalışanlarına maaş kesintisi yaparak ekonominin durduğu aylarda toplayamadığı gelirlerden dolayı yaşadığı maaş ödeme sorununu çözmeye çalışmaktadır. Yani hükümetin karşı karşıya kaldığı sorun 3-4 aylık sorundur. Pandeminin kontrol altına alınmasıyla ekonomi çalışmaya başlayacak ve hükümetin sorunları azalacaktır. Ancak DAÜ’nün sorunları bu dönemde yeni başlayacaktır.


Nedir sorunumuz? Sorunumuz iki boyutludur:

1. Birkaç yıldır öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle bütçe açığının oluşması.

 

2. Pandeminin getirdiği sorunlar.


Eylül’den itibaren bizleri harç ödemekte zorlanan öğrenciler, öğrenci sayısının azalması ve geçmişten gelen bütçe açığı beklemektedir. Başta Senatomuz ve Üniversite Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlarımızın reel durumu ayrıntılarıyla bilmesi çok önemlidir. Ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Kasamızda bugünkü maaşları karşılayacak para olmasını speküle ederek Eylül 2020’den sonra karşı karşıya kalacağımız sorunları görmezden gelen çok sayıda unsur vardır. Tüm bu noktada Rektörlüğün ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun mali durumu tüm çalışanlarla paylaşmasını beklerken tam tersi bir tutum gözlemliyoruz. Sendikamızın bu yöndeki taleplerinin olumsuz yanıt aldığını görmekteyiz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Tüm çalışanların mali durumu bilmeye hakkı vardır. Tüm çalışanların, kurumu neyin beklediğini öğrenmeye hakkı olduğu gibi kurumun geleceğinin şekillenmesinde de aktif rolü olmalıdır.


Bu bağlamda sendikamız Vakıf Yöneticiler Kurulu ile Rektörlükten şu konularda tüm çalışanlarımızı bilgilendirerek cevap vermesini beklemektedir:

 

  • DAÜ’nün kasasında ne kadar para vardır?

  • DAÜ’nün aylık ve yıllık maaş, ücret ve cari harcamaları nedir?

  • 2020 bütçesindeki açık ne kadardır?

  • 2021 bütçesindeki açık ne kadar olacaktır?

  • Öğrenci sayısının artırılmasıyla ilgili olarak hangi çalışmalar yütürülmektedir?

  • Tanıtım ofisleri çalışmakta mıdır?

  • Tanıtım yapılmakta mıdır?

  • Uluslararası tanıtım ekibini hala neden kurmadınız?


Sendikamız, üniversitemizde yapılmayan ve yanlış yapılan tüm işleri komuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Mali önlemler almayan VYK'nın mali durumu tüm çalışanlarla paylaşmasını bekliyoruz. Bu ayrıca Rektörlüğün da birincil görevidir.

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