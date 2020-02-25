DAÜ-SEN'den DAÜ-VYK'ya kınama! Hukuk süreci başlatılacak!

VYK bu kararı alırken sendikamızı paydaş görmemiştir. Peki VYK, DAÜ'nün önündeki mali ve idari sorunları paydaş görmedikleriyle nasıl çözecektir? Bu aşamadan sonra bunun zora girdiği açıktır.

AÜ-SEN, Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun ‘eski DAK-DAİ okullarının 10 yıllığına kiralandığını’ iddia ederek buna dair alınan ‘kararı’ kınadı.

Bu kararın, söz konusu okulların ikinci kez peşkeşi anlamına geldiğini savunan DAÜ-SEN, bunun siyasi bir karar olduğunu ve ekonomik akılla, üniversitenin çıkarlarıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Sendikanın hukuk sürecini başlatacağını açıklanırken, VYK’nin aldığı kararda DAÜ-SEN’in paydaş gösterilmediği vurgulandı.

DAÜ-SEN’in yaptığı basın açıklaması şu şekilde: “VYK'nın bu kararının öncesinde, istifa etmiş Rektör Prof.Dr. Sayın Necdet Osam ve çalışma arkadaşları 6 yıllık görev süresince okulların geri alınmasına dair hiçbir adım atmamıştır. Rektör ve ekibi müfredat hazırlamamış, kadro için çalışma yapmamış, konunun ekonomik zeminini planlamamış, 6 yılı bu konuda sessizce geçirmiştir. Bu bağlamda Sayın Osam'ın sitemi, diğer konulardaki ifadeleri gibi, gerçeği yansıtmamaktadır.

VYK bu kararı alırken sendikamızı paydaş görmemiştir. Peki VYK, DAÜ'nün önündeki mali ve idari sorunları paydaş görmedikleriyle nasıl çözecektir? Bu aşamadan sonra bunun zora girdiği açıktır.

Sendikamız, bu konuda çok yönlü hukuk süreci başlatacaktır.”