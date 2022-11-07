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DAÜ-SEN'den DAÜ Yönetimine sert eleştiri.. "Zararlı ve Akademi için yaralayıcı karar"

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"Böylesi kararlar Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi saygın bir kurum için zararlı ve akedemi için yaralayıcı bir durumdur."
DAÜ-SEN'den DAÜ Yönetimine sert eleştiri.. "Zararlı ve Akademi için yaralayıcı karar"

İşte açıklama;

Akademi İçin Yaralayıcı Bir Karar

Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), bölümler ve fakülteler ile Rektörlüğün onaylayarak VYK'ya gönderdiği yarı zamanlı akademik personel listesinden sadece 2 kişiyi gerekçe göstermeksizin onaylamamıştır.

VYK'nın bu kararında herhangi bir akademik ve idari eksiklik olduğuna dair tespit mevcut değildir. Böylece bu kararın tamamen subjektif ve kişilere özel olduğu anlaşılmaktadır. Böylesi kararlar Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi saygın bir kurum için zararlı ve akedemi için yaralayıcı bir durumdur.

Söz konusu iki akademik personelin Sendikamızın üyesi olmamalarına ve tarafımıza herhangi bir girişim talebi olmamasına rağmen Sendikamız süreçle ilgili kararları bu sabah resmi olarak talep etmiştir ve bu konunun toplumsal boyutu açısından takipçisi olacaktır.

DAÜ-SEN

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