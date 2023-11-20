DAÜ-SEN’den Nitelikli Eğitim için katkı:Çanakkale Ortaokulu’na bilgisayar desteğinde bulunuldu

DAÜ-SEN’den Nitelikli Eğitim için katkı:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dan biri olan “Nitelikli Eğitim” hedefi doğrultusunda Çanakkale Ortaokulu’na bilgisayar desteğinde bulundu.
DAÜ-SEN adına Örgütlenme Sekreteri Ali Katırcıoğlu ve Dış İlişkiler Sekreteri Yeşim Dede, Çanakkale Ortaokulu Müdürü Mehmet Erim’e yardımlarını sendika adına takdim etti.
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