DAÜ-SEN'den Sigorta Dairesi'ne şikayet dilekçesi! DAÜ'de çalışanlar sosyal güvencesiz!

DAÜ-SEN Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Yatırımları ile ilgili Şikayet Dilekçesi hazıladı, DAÜ'de akademisyenler hem sosyal sigortalar dairesine hem de DAÜ VYK'ya şikayette bulunmaya başladı...

İŞTE AÇIKLAMA;



Değerli Meslektaşlar,

Tam 3 yıldır görevde olan rektörlüğün mali durumun kötüleşmesini önlem almadan izlemesi sonucunda derin bir kriz içerisine girmiş durumdayız. Rektörlüğün tek yaptığı ise bütçe açığını çözmeyen ama personelin maaşlarını tümden eriten bir rapor hazırlamak, uluslararası tanıtıma asistan almaya çalışmaktır.

Bu krizi yaratan rektörlükten çözüm iradesi ve fikri beklemek ise artık anlamsız hale gelmiştir. Üniversite artık çalışanların mecburi sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerini dahi yapamayacak durumdadır. Bu büyük bir utançtır. Sadece bu olgu bile Sayın Rektörün istifası için yeterli olması gerekirken Rektörlük hiçbir adım atmadan makamına sımsıkı sarılmayı tercih etmektedir.

Çalışanların zorunlu yatırımlarının yapılmaması çok ciddi sorunları birlikte getirecektir. Hastaneden hizmet almak, ilaç almak, hastalık veya doğum sırasında ve diğer yasal ödemeleri almak artık imkansız hale gelebilir. Yarı zamanlı personelin yaz aylarında işsizlik ücreti alması tehlikeye girebilir.

Böylesi bir durum kabul edilebilir ve sürdürülebilir değildir.

Bu bağlamda Sendikamız çalışanlar adına gerekli tüm mercilere şikayette bulunacaktır. Bununla birlikte diğer yasal işlemlerin başlatılması için gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ayrıca, kişisel olarak doğabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için çalışanlardan, ekte bulunan şikayet dilekçesini doldurarak Sosyal Sigortalar Dairesine ve İhtiyat Sandığı Dairesine başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

Etraf yangın yeriyken makam derdine düşen bir rektörlük ve çözümle ilgili gerçek bir irade ortaya koyamayan hükümet ve Vakıf Yönetimiyle karşı karşıyayız. Çözüm masadadır. Ancak çözüm için gerçek bir irade ortaya koymayanların hesabı meydanlarda görülür.

Emeğimizin hakkı için bayrakları raflardan indirdik, ütüledik.

DAÜ-SEN