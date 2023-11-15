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DAÜ-SEN'den Şok eylem!
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KIBRIS
15.11.2023 22:00
DAÜ- SEN yarın meclis önünde şok eylem gerçekleştirecek.
DAÜ- SEN yarın meclis önünde şok eylem gerçekleştirecek.
Eylem sabah 09:30'da olacağı öğrenildi.
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