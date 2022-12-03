DAÜ-SEN'den söyleşi

1 Aralık 2022 tarihinde DAÜ-SEN Local’de DAÜ-SEN üyelerinden Doç.Dr. Guita Farivarsadri ve Yrd.Doç.Dr. Selma Akalın'ın konuşmacı olarak katılımıyla başarılı bir söyleşi gerçekleşti.

DAÜ-SEN Yürütme Kurulu üyesi Yeşim Dede ve DAÜ-SEN Yönetim Kurulu üyesi Özlem Olgaç Türker'in organizasyonuyla gerçekleşen 'Özel Gereksinimli Bireyler ve Eğitim' konulu etkinlikte Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selma Akalın ve İç Mimarlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Guita Farivarsadri, 'özel gereksinimli bireylerin eğitimde ve gündelik yaşamda karşılaştığı engeller’, 'evrensel tasarım', 'engellenen birey', 'engelsiz eğitim mekanları', 'engelsiz kamusal mekanlar' gibi konulara değinilirken; etkinliğe DAÜ Özel Eğitim Klübü üyeleri, ve DAÜ-SEN üyelerinden katılımcılar görüşleri ve deneyimleriyle katkı koydular.

Etkinliğin sonunda söz alan DAÜ-SEN Başkanı Doç.Dr. Ercan Hoşkara Sendika olarak eşitsizlikleri azaltmaya yönelik projelere destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.