DAÜ-SEN'den Türkiye'ye alınmayan Dr. Okan Dağlı açıklaması

"Türkiye ile tarihsel, sosyal, kültürel, ailevi ve dostluk bağlarıyla gönül bağı kurmuş olan Kıbrıslı Türkler için bu karar son derece üzücü vekırıcıdır."

Bir süredir, bazı Kıbrıslı Türklerin “Türkiye’nin güvenliği aleyhine faaliyetlerde “ bulunma gerekçesiyle “tehdit” unsuru görülüp, Türkiye’ye alınmadığına tanık olmaktayız. En son olarak CTP eski milletvekili Sayın Dr.Okan Dağlı ailesiyle Türkiye’ye yaptığı ziyarette bu uygulamayla karşılaşmıştır.

Dr. Okan Dağlı dahil söz konusu kişileri Kıbrıslı Türkler yakından tanımaktadır, bu kişilerin Mevcut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin düşüncelerinden farklı bir siyasi çizgide yer aldığı ve en son Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Türkiye Hükümeti’nin açıktan destek verdiği adaya destek olmadığı açıktır. Alınan kararın tarihi düşünüldüğünde bu kararın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile olan ilgisi açıkça görülebilecektir. Söz konusu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine faaliyet yürütme ihtimali dahi inandırıcılıktan çok uzaktır.

Türkiye Hükümeti’nin almış olduğu bu kararın Türkiye Cumhuriyeti devletine hiç bir faydası yoktur, ancak söz konusu arkadaşlarımız dahil Türkiye ile tarihsel, sosyal, kültürel, ailevi ve dostluk bağlarıyla gönül bağı kurmuş olan Kıbrıslı Türkler için bu karar son derece üzücü ve kırıcıdır. Siyasi görüş farklılıklarını bu noktaya taşımak kanımızca büyük yanlıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel güç olan büyük bir devlettir. Türkiye’ye gönül bağı tartışılmaz olan bir toplumun, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden farklı siyasi düşüncelerini adada özgürce ifade edebilen bireylerinin, Türkiye’ye yönelik “güvenlik tehditi” olarak görülebilmesi Türkiye açısından düşündürücüdür.

Doğru olan, ortaya çıkmış bu normal dışı uygulamanın, daha fazla vakit kaybetmeden en üst düzeyde temaslarla bir an önce ortadan kaldırılmasıdır. İnancımız tüm siyasi partilerin bu konuda hemfikir olduğudur.

Bu üzücü olay nedeni ile sayın Dr.Okan Dağlı ve sevgili eşi, değerli üyemiz Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Bunun yanında inanıyoruz ki akıl yolu galip gelecek, bu günler geçecek ve aynı veya farklı siyasi düşüncelere sahip Türkiye’deki dostlarınızla yine Türkiye’de buluşacaksınız.

DAÜ-SEN