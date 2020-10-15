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DAÜ-Sen’den yeni açıklama.. Akıncı’yı işaret ettiler

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"Çeşitli ülkelerden, çeşitli siyasi eğilimlere sahip akademisyenlerin birliği olan Sendikamıztaraftır. Toplum içinde, toplumlar arası ve dünyada barış istiyoruz. Barışa, uzlaşıya, işbirliğine, dayanışmaya, halkların kardeşliğine inanıyoruz."
DAÜ-Sen’den yeni açıklama.. Akıncı’yı işaret ettiler

DAÜ-SEN’DEN ÇAĞRI
ÖTEKİLEŞTİRME, AYRIMCILIK VE BASKILAR KABUL EDİLEMEZ
ÖZGÜR SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun arifesindeyiz. DAÜ-SEN, seçim süreciyle ilgili
görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak istemektedir.
Seçimlerde giderek artan bir biçimde ötekileştirme dili kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Bu
toplumsal barış ve huzur için sürdürülebilir bir durum değildir. Seçimlerin ertesi günü vardır.
O günde herkesin birlikte çalışması, birlikte sorun çözmesi, birbirinin yüzüne bakması
gerekmektedir. Bu nedenle bu zararlı dili reddetmemiz gerekmektedir.
Seçim sürecinde toplumun bir kısmına “Türkiye düşmanı ve Rumcu” olarak yafta
takılmaktadır. Bu yersiz, yakışıksız tanımlama olabilecek en ağır ötekileştirme, hedef
gösterme ve ayrımcılıktır. Bu sadece söylenene değil, aynı zamanda ifade sahibine de zarar
verir.  Kıbrıslı Türkler arasında, Türkiye düşmanı, vatanını sevmeyen, iradesini satmaya hazır,
bir ülkeye veya bir topluma yama olmak isteyen yoktur. Seçim kazanma uğruna toplumun bir
kesimini “Hain” ilan etmek kabul edilir bir şey değildir.
Kıbrıslı Türkler kendi kendilerini yönetecek ve kendi liderini seçecek olgunluktadır. Hatasıyla
ve doğrusuyla karar ve sonuçları Kıbrıslı Türklerindir. Kaderini tayin için kimsenin baskısına,
manipülasyonuna, yönlendirmesine ihtiyaç duymayan toplumumuz, sandığa gidip
cumhurbaşkanını seçecektir ve seçilen cumhurbaşkanına da saygıda kusur etmeyecektir ve
ona karşı saygısızlığa karşı mücadele edecektir. Seçilmeyen ise toplumun ikinci tercihi olarak
aynı saygınlığa sahip olacaktır.
Kıbrıslı Türkler yüzyıllar boyunca kimliğini koruyarak bugünlere gelmiştir. Çok özgün bir
siyasi ve kültürel kimliğe sahiptir. Kendine has din, siyaset, yaşam ve dünya algısı vardır.
Tüm bunlar zenginliktir. Bu zenginliği özgün haliyle korumak tarih önünde bir görevdir.
Çeşitli ülkelerden, çeşitli siyasi eğilimlere sahip akademisyenlerin birliği olan Sendikamız
taraftır. Toplum içinde, toplumlar arası ve dünyada barış istiyoruz. Barışa, uzlaşıya, iş
birliğine, dayanışmaya, halkların kardeşliğine inanıyoruz. Akademik, vicdani, ifade
özgürlüğüne inanıyoruz. Sömürüye, savaşa, faşizme, her türlü baskıya; akademik, siyasi,
etnik, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa karşıyız. 36 yıldır bu ilkelerle süren mücadelemiz
devam edecektir.
Seçimlerin Kıbrıslı Türklerin özgür iradelerinin ortaya çıkmasıyla ve toplumsal barışın
sağlanmasıyla sona ermesini diliyoruz.
DAÜ-SEN

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