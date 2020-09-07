  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 pozitif vaka! 4 vaka yerel

DAÜ-SEN:Hükümet'e ve ekonomi örgütlerine çağrımızdır

» »
DAÜ-SEN:Hükümet'e ve ekonomi örgütlerine çağrımızdır
DAÜ-SEN:Hükümet'e ve ekonomi örgütlerine çağrımızdır

İşte açıklama;

Sendikamız daha önce yayımladığı bildiride uzaktan eğitime doğru hızla gidildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ekonomi örgütlerinin de baskısı ve çağrılarıyla hükümet ekonomiyi çalıştırmaya karar vermişti. Ülke ekonomisinin iki lokomotifi var: yüksek öğretim ve turizm. Hükümetin, pandeminin gerektirdiğı kısıtlamaları kaldırmasıyla turizm sektörü çalışmamıştır.

Dahası hastalıkların artmasıyla iç turizm de bitmek üzeredir. Ancak en önemlisi COVID-19 hastalarının artmasıyla ülke öğrenciler ve üniversite çalışanları için de güvensiz hale gelmiştir. Artan vakalara yönelik hükümetin bugünkü tavrı "Kumarhaneye gelmek serbest, öğrenciye 1 hafta izolasyon" sürdürülebilir ve faydalı değildir. Bu nedenle özel üniversiteler uzaktan eğitime çok ciddi indirimler yaparak öğrencinin adaya gelmesini önlemişlerdir. Özel üniversiteleri bu konuda suçlamak yersizdir. Bu fiili duruma imkan veren hükümettir. B

öylelikle ekonomi örgütlerinin cesaretlendirmesiyle karar alan hükümetin ülkeyi getirdiği nokta şudur: Çalışmayacak ekonomi için önlemleri kaldırarak ülke ekonomisinin atardamarı öğrencilerin adaya gelmesinin önüne geçilmiştir. Bu bağlamda DAÜ-SEN tüm ilgili çevrelere, hala yüz yüze eğitim amacı varsa, şu önerileri yapmak istemektedir:

1. Ülke genelinde 14 gün yoğun sokağa çıkma yasağı uygulayarak hasta sayısı minimize ve tespit edilmelidir.

2. Tüm uçuşlarda tedbiri, ücretli ve devlet kontrolünde karantina uygulanmalıdır.

3. Üniversiterin açılış tarihlerine kadar öğrencilere ve ailelerine 14 günlük ücretsiz karantina uygulamasına gidilerek öğrenciler ülkeye getirilmelidir.

4. Tüm örgün eğitim ve yükseköğretim kendi özel tedbirlerini alarak tüm bu işlemlerin sonrasında eğitime başlamalıdır. Aksi bir durumda ülkenin birkaç ay sonra tümden karantinaya alınması, ekonomisinin çökmesi söz konusu olacaktır. Bunda ise sorumlu hükümet ve ekonomik rasyonaliteden yoksun davranan ekonomi örgütleri olacaktır.

DAÜ SEN

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merit Lefkoşa karantinaya alınıyor...07 Eylül 2020 Pazartesi 14:49
  • Merit Lefkoşa Otel’in Müdürü Mine Gürses pozitif!07 Eylül 2020 Pazartesi 14:42
  • Kanunsuz ve Ruhsatsız avlanan 7 kişiye yasal işlem07 Eylül 2020 Pazartesi 13:49
  • Sağlık Bakanlığı'nda kritik toplantı!07 Eylül 2020 Pazartesi 13:18
  • Dr. Sevgi Ekiyor, medikal estetikte maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.07 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • Covid-19 KKTC: Akşamdan sabaha 30'a yakın yeni Covid-19 vakası!07 Eylül 2020 Pazartesi 12:33
  • Dr. Akansoy: “Giriş-çıkışları, okulları, toplantıları, eğlenceyi durdurun!07 Eylül 2020 Pazartesi 12:19
  • Serdar Denktaş, Cengiz Topel Hastanesi'ni Ziyaret Etti07 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
  • Zorlu Töre Yapılan Tatbikat'la İlgili Düşüncelerini Aktardı07 Eylül 2020 Pazartesi 12:00
  • Pcr Testi Ve Süresi İle İlgili Değişiklikler Yapıldı07 Eylül 2020 Pazartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti