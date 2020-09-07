DAÜ-SEN:Hükümet'e ve ekonomi örgütlerine çağrımızdır

İşte açıklama;

Sendikamız daha önce yayımladığı bildiride uzaktan eğitime doğru hızla gidildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ekonomi örgütlerinin de baskısı ve çağrılarıyla hükümet ekonomiyi çalıştırmaya karar vermişti. Ülke ekonomisinin iki lokomotifi var: yüksek öğretim ve turizm. Hükümetin, pandeminin gerektirdiğı kısıtlamaları kaldırmasıyla turizm sektörü çalışmamıştır.

Dahası hastalıkların artmasıyla iç turizm de bitmek üzeredir. Ancak en önemlisi COVID-19 hastalarının artmasıyla ülke öğrenciler ve üniversite çalışanları için de güvensiz hale gelmiştir. Artan vakalara yönelik hükümetin bugünkü tavrı "Kumarhaneye gelmek serbest, öğrenciye 1 hafta izolasyon" sürdürülebilir ve faydalı değildir. Bu nedenle özel üniversiteler uzaktan eğitime çok ciddi indirimler yaparak öğrencinin adaya gelmesini önlemişlerdir. Özel üniversiteleri bu konuda suçlamak yersizdir. Bu fiili duruma imkan veren hükümettir. B

öylelikle ekonomi örgütlerinin cesaretlendirmesiyle karar alan hükümetin ülkeyi getirdiği nokta şudur: Çalışmayacak ekonomi için önlemleri kaldırarak ülke ekonomisinin atardamarı öğrencilerin adaya gelmesinin önüne geçilmiştir. Bu bağlamda DAÜ-SEN tüm ilgili çevrelere, hala yüz yüze eğitim amacı varsa, şu önerileri yapmak istemektedir:

1. Ülke genelinde 14 gün yoğun sokağa çıkma yasağı uygulayarak hasta sayısı minimize ve tespit edilmelidir.

2. Tüm uçuşlarda tedbiri, ücretli ve devlet kontrolünde karantina uygulanmalıdır.

3. Üniversiterin açılış tarihlerine kadar öğrencilere ve ailelerine 14 günlük ücretsiz karantina uygulamasına gidilerek öğrenciler ülkeye getirilmelidir.

4. Tüm örgün eğitim ve yükseköğretim kendi özel tedbirlerini alarak tüm bu işlemlerin sonrasında eğitime başlamalıdır. Aksi bir durumda ülkenin birkaç ay sonra tümden karantinaya alınması, ekonomisinin çökmesi söz konusu olacaktır. Bunda ise sorumlu hükümet ve ekonomik rasyonaliteden yoksun davranan ekonomi örgütleri olacaktır.

DAÜ SEN