  • BIST 7713.8
  • Altın 1668.685
  • Dolar 27.0354
  • Euro 29.8025
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

DAÜ-SEN,KTÖS,KTOEÖS ortak açıklama yaptı.. Kişmir yalnız değildir...

» »
DAÜ-SEN,KTÖS,KTOEÖS ortak açıklama yaptı.. Kişmir yalnız değildir...
DAÜ-SEN,KTÖS,KTOEÖS ortak açıklama yaptı.. Kişmir yalnız değildir...

İşte açıklama;

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir’in ‘milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham ederek Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de 10 yıl ceza istemiyle yargılanmak istenmesi tesadüf değildir.

Ercan Havalimanı’nı işleten şirkete halkın cebinden 60 milyon Euro verilmesi; Sayıştay raporuna yansıyan ihalesiz akaryakıt alımından 6.7 milyon edilen zarar; limanlar, KIB-TEK ve DAÜ’de dönen oyunlar; laiklik ilkesinin devlet eliyle çiğnenmesi gibi konuların gündeme geldiği bu dönemde böyle bir davanın ortaya çıkması hem gündem değiştirme çabası, hem bu konuları gündeme getirenlere bir gözdağı, hem de Kıbrıslı Türk toplumu ile basın emekçilerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü baskı altına alınmaya çalışılması olarak okunmalıdır.

Başsavcılık dava açıp açmama noktasında takdir hakkını basın özgürlüğünden yana kullanabilirdi. Takdir hakkının basın özgürlüğünden yana kullanılması yanında, bu ve benzer yasa maddelerinin yürürlükten kaldırılması da hedef olmalıdır. Bu noktada Meclis üzerine düşeni yapmalıdır.

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir bugüne kadar gazeteci olarak kamu kaynaklarının sömürülmesine, kamusal alanların ve kurumların peşkeş çekilmesine, doğanın ve kültürel mirasın tahribatına, vergi aflarına ses çıkararak toplumsal görevini yerine getirmiştir. Bugün Ali Kişmir’in manevi şahsiyeti tahkir ve tezyif ettiğini iddia edenler aslında bu toplumun maneviyatını suiistimal etmektedir.

Ali Kişmir toplumsal varoluş mücadelesinin bir parçasıdır. Emek, demokrasi ve barış talebini devam ettirerek, hem Ali Kişmir’e hem de toplumsal haklarımıza birlikte sahip çıkacağız.

Burak Maviş                                 Selma Eylem                                   Ercan Hoşkara

KTÖS Genel Sekreteri           KTOEÖS Başkanı           DAÜSEN Başkanı

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO: Hellim maliyetlerimizin yüksekliği nedeniyle satılamama riski ile karşı karşıya10 Ağustos 2023 Perşembe 11:39
  • TÜRK-SEN: Ali Kişmir’e açılan ceza davası kabul edilemez10 Ağustos 2023 Perşembe 11:38
  • Hava sıcaklıkları 32-39 derece arası olacak10 Ağustos 2023 Perşembe 09:33
  • Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe10 Ağustos 2023 Perşembe 09:22
  • Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor10 Ağustos 2023 Perşembe 09:12
  • Lefkoşa’da bazı sokaklara bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek10 Ağustos 2023 Perşembe 09:06
  • Tatar, ATİB Başkanını kabul etti09 Ağustos 2023 Çarşamba 18:22
  • KTGB: Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e açılan ceza davası ifade özgürlüğüne açılan bir davadır! Kabul edilemez…09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:24
  • Öztürkler, “Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da”09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:59
  • Erhürman: Havaalanı bu halkın paralarıyla yapıldı, hala ödüyoruz09 Ağustos 2023 Çarşamba 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti