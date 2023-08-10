DAÜ-SEN,KTÖS,KTOEÖS ortak açıklama yaptı.. Kişmir yalnız değildir...

İşte açıklama;

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir’in ‘milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham ederek Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de 10 yıl ceza istemiyle yargılanmak istenmesi tesadüf değildir.

Ercan Havalimanı’nı işleten şirkete halkın cebinden 60 milyon Euro verilmesi; Sayıştay raporuna yansıyan ihalesiz akaryakıt alımından 6.7 milyon edilen zarar; limanlar, KIB-TEK ve DAÜ’de dönen oyunlar; laiklik ilkesinin devlet eliyle çiğnenmesi gibi konuların gündeme geldiği bu dönemde böyle bir davanın ortaya çıkması hem gündem değiştirme çabası, hem bu konuları gündeme getirenlere bir gözdağı, hem de Kıbrıslı Türk toplumu ile basın emekçilerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü baskı altına alınmaya çalışılması olarak okunmalıdır.

Başsavcılık dava açıp açmama noktasında takdir hakkını basın özgürlüğünden yana kullanabilirdi. Takdir hakkının basın özgürlüğünden yana kullanılması yanında, bu ve benzer yasa maddelerinin yürürlükten kaldırılması da hedef olmalıdır. Bu noktada Meclis üzerine düşeni yapmalıdır.

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir bugüne kadar gazeteci olarak kamu kaynaklarının sömürülmesine, kamusal alanların ve kurumların peşkeş çekilmesine, doğanın ve kültürel mirasın tahribatına, vergi aflarına ses çıkararak toplumsal görevini yerine getirmiştir. Bugün Ali Kişmir’in manevi şahsiyeti tahkir ve tezyif ettiğini iddia edenler aslında bu toplumun maneviyatını suiistimal etmektedir.

Ali Kişmir toplumsal varoluş mücadelesinin bir parçasıdır. Emek, demokrasi ve barış talebini devam ettirerek, hem Ali Kişmir’e hem de toplumsal haklarımıza birlikte sahip çıkacağız.

Burak Maviş Selma Eylem Ercan Hoşkara

KTÖS Genel Sekreteri KTOEÖS Başkanı DAÜSEN Başkanı