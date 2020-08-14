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DAÜ-SEN:“Yüz yüze eğitime başlamak mümkün olamayacak”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yerel bulaş riski ortadan kaldırılmadan yüz yüze eğitime başlamanın mümkün olmayacağını savundu.
DAÜ-SEN:“Yüz yüze eğitime başlamak mümkün olamayacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), yerel bulaş riski ortadan kaldırılmadan yüz yüze eğitime başlamanın mümkün olmayacağını savunarak, karantinalı giriş uygulamasının yeniden yürürlüğe konması için hükümete çağrı yaptı.
Sendika, “Yerel bulaş riski ortadan kaldırılmadan yüz yüze eğitime başlamak maalesef mümkün olamayacak. Üniversiteler kendi öğrencilerini Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde, karantina yurtlarında ağırlayabilecek durumdadır” açıklamasında bulundu.
DAÜ-SEN, hükümeti “yükseköğretimi çökertmekle” de suçlayarak, “Karantinasız girişler nedeniyle günlük vaka sayısı artıyor. Yerli bulaş da görülmeye başladı. Bu anlamsız politikayla hem eğitime hem de ülke ekonomisine darbe vuruluyor” değerlendirmesinde bulundu.


“YÜZ YÜZE DEĞİL, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME GEÇME MECBURİYETİ OLACAK”
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada özetle şunlar kaydedildi:
“Gerek hükümet gerekse DAÜ ve diğer üniversiteler Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacağını iddia etmektedirler. Üzülerek uyarmalıyız ki mevcut hükümet politikası ile bu mümkün olamayacaktır. Mevcut şartlarda üniversitelerin ‘COVID-19 free kampüs’ yaratmaları mümkün değil. Eylül ayında yüz yüze değil çevrimiçi eğitime geçme mecburiyetiyle karşı karşıya kalınacaktır. Yüz yüze eğitim yapabilmenin yegane yolu karantinalı giriş uygulamasını yeniden başlatmak, yerel bulaş riskini ortadan kaldırmaktır. Kumarhanelerin ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamayan yapılarını sürdürebilmek uğruna ülkenin yükseköğretim sektörü çökertilmektedir.”

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