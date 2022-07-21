  • BIST 2.531,95
  • Altın 959.088
  • Dolar 17.6255
  • Euro 18.018
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

DAÜ shangai listesinde yine dünyanın en iyileri arasında

» »
Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 19 Temmuz 2022 Salı günü,
DAÜ shangai listesinde yine dünyanın en iyileri arasında

Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması
2022’de yine dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında dünyada 40. sırayı elde eden DAÜ, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girme başarısını
gösteren tek üniversite olurken, ada ve Türkiye genelinde yine birinci sıradaki yerini korudu.
DAÜ dışında Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye
girmeyi başaran Dokuz Eylül Üniversitesi 101-150, Akdeniz Üniversitesi ve Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi 151-200, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında yer aldı.
Öte yandan DAÜ, ShanghaiRanking’in İktisat Bilimleri alanında da Kıbrıs adası genelinde
listeye girme başarısını gösteren tek üniversite oldu. DAÜ bu alanda 401-500 bandında yer
alırken, Türkiye üniversiteleri arasında 301-400 bandında yer alan Koç Üniversitesi’nin
ardından; Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile
ikinci bandı paylaştı.
ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında
Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai
Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities
(CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu
dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme
kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da
devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları,
alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor.
Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye
http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezunları Yemin Etti08 Temmuz 2022 Cuma 15:16
  • DAÜ Lisans ve Ön Lisans Mezunları Diplomalarına Kavuştu07 Temmuz 2022 Perşembe 15:34
  • DAÜ Doktora ve Yüksek Lisans Mezunları Diplomalarını Aldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:59
  • DAÜ Mezunları Geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü'nü Gerçekleştirdi05 Temmuz 2022 Salı 19:23
  • DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:53
  • TOLES Sınavı En Eski ve Deneyimli Merkezi Olan DAÜ'de Yapıldı03 Temmuz 2022 Pazar 14:39
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:25
  • DAÜ 10. Osman Maraşlı Turnuvası Başlıyor01 Temmuz 2022 Cuma 18:35
  • DAÜ'de Eğitim Lokali Açılıyor01 Temmuz 2022 Cuma 17:39
  • DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 5-6 Temmuz'da Yapılıyor27 Haziran 2022 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti